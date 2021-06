Shadowverse: Champion's Battle: Anime-Kartentaktik startet im August auf Switch

War bisher nur grob von einer Veröffentlichung im Sommer die Rede, hat Shadowverse: Chmpion's Battle pünktlich zur E3 einen konkreten Releasetermin bekommen: Nach Angaben von Cygames und Marvelous erscheint die Karten-Taktik mit Anime-Aufmachung am 13. Juni für Switch. Das Spiel basiert auf Shadowverse, das bereits für PC und Mobilgeräte zur Verfügung steht. Als Bonus wird dem Switch-Ableger ein kostenloser Code beigelegt, den man in besagtem "Original" einlösen kann. Damit schaltet man für drei Karten jeweils zwei exklusive Illustrationen frei und erhält Zugriff auf zehn Premiumsphären sowie kosmetische Gegenstände.In Europa wird man beim Kauf der Switch-Version die Wahl zwischen der digitalen Version im eShop und einer physischen Fassung haben. Der Preis wird 49,99 Euro betragen.Beschreibung des Herstellers:"Shadowverse: Champion’s Battle ist eine Neuinterpretation des mobilen Kartenstrategiespiels für Heimkonsolen. Spieler können im Laufe des Spiels neue Karten sammeln und so stärkere Decks bauen, die mächtigere Kombinationen ermöglichen. Shadowverse: Champion’s Battle kann sowohl alleine als auch in Multiplayer-Duellen erlebt werden, um neue komplexe Strategien gegen andere Spieler auszuprobieren.Shadowverse: Champion’s Battle erscheint in Europa physisch und digital, wobei alle Versionen einen Code für das Spiel Shadowverse (PC und Mobile) beinhalten, der für drei Karten je zwei exklusive Illustrationen, zehn Premiumsphären und kosmetische Gegenstände gewährt."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer