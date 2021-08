Shadowverse: Champion's Battle: Die Anime-Kämpfe haben begonnen

Am heutigen 13. August 2021 haben Marvelous und Cygames die Kartentaktik Shadowverse: Champion's Battle für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet 49,99 Euro. Darüber hinaus ist das kartenbasierte Kampfspiel auch als Boxversion im Handel erhältlich.Der Hersteller schreibt: "In Shadowverse: Champion’s Battle streben Spieler als Schüler der Tensei-Akademie den Titel des Shadowverse-Champions an, um dem Shadowverse-Club der Schule zu Ruhm zu verhelfen. Im Laufe des Spiels sammeln sie neue Karten und bauen dadurch stärkere Decks, die mächtigere Kombinationen ermöglichen. Shadowverse: Champion’s Battle kann sowohl alleine als auch in Multiplayer-Duellen erlebt werden, um neue komplexe Strategien gegen andere Spieler auszuprobieren.Neben der Veröffentlichung von Shadowverse: Champion’s Battle bestätigt Marvelous Europe Limited, dass zuvor in Japan veröffentlichte, herunterladbare Inhalte des Spiels nun auch für die europäische Version verfügbar sind. Diese Inhalte erweitern die Vielfalt der vorhandenen Shadowverse-Karten und fügen zudem Anführer-Skins für den spielbaren Charakter hinzu."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer