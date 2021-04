Pavlov Shack: Entwickler des Oculus-Quest-Shooters freut sich über hohen Andrang und Server-Probleme

We've deployed 1000 cores of servers for applabs. Player count spiked to 3k just now. My inner nerd is overjoyed. (Hot fix soon)



— davevillz (@davevillz) March 31, 2021

Der Militär-Shooter Pavlov VR hat seit gestern einen (bislang kostenlosen) Ableger für Oculus Quest: Am 31. März 2021 wurde Pavlov Shack offiziell im Beta-Stadium für Facebooks Early-Access-Programm "App Lab" veröffentlicht. Pavlov Shack gab es zwar schon länger im Sidquest-Store, doch der einfacher installierbare offizielle Frühzugang scheint die Nutzerzahlen ordentlich befeuert zu haben.Wie Entwickler "davevillz" von Vankrupt Games auf Twitter berichtet, sei die Spielerzahl am heutigen ersten April um 3.000 Teilnehmer in die Höhe geschossen, weshalb man zusätzliche Server-Kapazitäten organisiert habe - für einen VR-Multiplayer also ordentlich bevölkert.Auch beim mobilen Quest-Ableger der Pavlov-Serie legen die Entwickler laut eigenen Angaben großen Wert auf realistisches Nachladen und authentische Waffenmechaniken, während die Spieler sich in zwei Vierermannschaften in verschiedenen Modi bekriegen. Auf Sidequest habe man bereits beinahe 500.000 Downloads gezählt, so Uploadvr.com