Maneater: Truth Quest: Erste Erweiterung angekündigt: Der Bullenhai hat Hunger auf mehr

Mit Maneater: Truth Quest ist die erste Erweiterung für Maneater angekündigt worden. Der Bullenhai soll im Sommer 2021 auf PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S wieder auf Beutejagd gehen. Der Downloadinhalt wird 14,99 Euro kosten. Zur Erinnerung : Die Switch-Version des Hauptspiels (ohne DLC) soll am 25. Mai 2021 losschwimmen.Truth Quest soll genau da weitermachen, wo die Geschichte in Maneater aufgehört hat. Enthüllungsjournalist Trip Westhaven (Chris Parnell) soll seine Arbeit auf seinem ViewTube-Kanal "Truth Quest" wieder aufnehmen und die dunklen Geheimnisse in Port Clovis und bei der Naval Wildlife Organization (NWO) aufdecken, schließlich wird der Hai aus dem Hauptspiel als Beweis für eine Vertuschung durch die Regierung und gruselige Experimente angesehen.Die Erweiterung umfasst "zwei neue Episoden" in der neuen Region Port Clovis, Über-Apex-Predator-Kreaturen, weitere Gegner und militärische Streitkräfte für das Kopfgeldjagd-System. Während die militärischen Landstreitkräfte auf Angriffe von Stränden und Festungen setzen, sollen auch Hubschrauber dem Hai gefährlich werden. Ansonsten wird die Level-Obergrenze auf 40 angehoben, die maximale Hai-Größe erhöht, ein neuer Organ-Slot mit Stufe 40 freigeschaltet und fünf neue Organ-Evolutionen hinzugefügt. Es sollen auch zwei neue Missionstypen hinzukommen (Versagen der Kommunikation und Time-Trial).Sean McBride, Creative Director bei Tripwire Interactive: "Unser Ziel ist es, den Spielern mehr von dem zu geben, was sie am ursprünglichen Maneater geliebt haben, mit der Möglichkeit, größer zu werden, eine völlig neue Region vor der Küste von Port Clovis zu erkunden und weitere Werkzeuge der Zerstörung zu entwickeln. Inspiriert von den Erzählungen von Scaly Petes Vater über die 'Gub'ment Experimente', machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben und begleiten Trip Westhaven und den Hai auf seiner Reise in den Kaninchenbau der Verschwörung und der militärischen Vertuschung, während man in den unerforschten Gewässern frisst, erforscht und sich entwickelt."Letztes aktuelles Video: Ankündigung