Faraday Protocol: Das Rätselraten hat begonnen

Am 12. August 2021 haben die italienischen Entwickler Red Koi Box und Deck13 Spotlight das nach eigenen Angaben von The Talos Principle und The Turing Test inspirierte Puzzle-Adventure Faraday Protocol für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 bzw. 16,79 Euro gewährt. Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop schlägt der Download hingegen mit je 24,99 Euro zu Buche.In der Spielbeschreibung heißt es: "Faraday Protocol ist ein storybasiertes Puzzlespiel aus der ersten Person, welches eure Neugier und Auffassungsgabe auf die Probe stellen wird. Spielt als Raug Zeekon: interestellarer Archäologe vom Planeten Cunor. Ihr wurdet losgeschickt um die Quelle eines mysteriösen Signals zu untersuchen, das aus einem unerforschten Sternensystem gesendet wurde.Ihr findet euch in einer neuen und unbekannten Umgebung wieder und eine fremde Stimme heißt euch auf 'Opis' willkommen - der mysteriöse Ort, an dem ihr gelandet seid. Opis stellt euch vor viele verschiedene Puzzles und Herausforderungen, die ihr bestehen müsst, um eure Erkundungen fortsetzen zu können. Löst diese verzwickten Rätsel, in dem ihr das "Bia-Tool" nutzt, mit dem ihr verschiedene Energiequellen absorbieren und umverteilen könnt.Im Kern von Opis liegt auch dessen Mysterium. Wer hat es erschaffen? Wann und wie? Und wo sind die Einwohner jetzt? Untersucht die Hintergrundgeschichte der Raumstation, interagiert mit der geheimnisvollen K.I. 'Iris' und offenbart Geheimnisse, die seit Jahrtausenden verborgen lagen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer