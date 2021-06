Summer Game Fest 2021: Ankündigung von Hideo Kojima heute ab 20 Uhr?

Todesglubsch hat geschrieben: ? Heute 13:24

Man kann sich auch einfach die Story-Zusammenfassung durchlesen. Was ich gerade gemacht habe.Kann mir durchaus vorstellen, dass man da am Ende "Boah" sagt.Kann mir aber ebenso vorstellen, dass man am Ende so sehr mit den Augen rollen muss, dass diese einem schmerzhaft aus den Augenhöhlen purzeln. Vor allem dann, wenn man mittendrin schon keinen Bock mehr auf alles hatte.Ähnlich wie Nier Automata: Für die einen eine der besten Storys der Welt - für die anderen ein Totgereite des ewig gleichen Themas, ohne nennenswerte Antworten zu liefern.