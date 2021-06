Summer Game Fest 2021: ID@Xbox Demo Event ist zurück

Aktualisierung vom 16. Juni 2021, 08:40 Uhr:

Arietta of Spirits (Third Spirit Games)

BattleCakes (Volcano Bean)

Button City (Subliminal)

Catlateral Damage: Remeowstered (Manekoware)

Dreamers (PlaySys)

Faraday Protocol (Red Koi Box)

Get Packed: Fully Loaded (Coatsink)

Paint the Town Red (South East Games)

Tanknarok (Polyblock Studio)

The Strange Story Of Brian Fisher: Chapter 2 (Intetic)

The Tale of Bistun (Black Cube Games)

Wreck Out (Four5Six)

A Juggler’s Tale (kaleidoscube)

Antipole DX (Saturnine Games)

Arietta of Spirits (Third Spirit Games)

BattleCakes (Volcano Bean)

Black Book (Morteshka)

Button City (Subliminal)

Cardaclysm: Shards of the Four (Elder Games)

Catlateral Damage: Remeowstered (Manekoware)

Clone Drone in the Danger Zone (Doborog)

Clouzy! (Tinymoon)

ConnecTank (YummyYummyTummy)

Death Trash (Crafting Legends)

Deathtrap Dungeon: The Golden Room (Good Gate Media)

Dreamers (PlaySys)

Echo Generation (Cococucumber)

Faraday Protocol (Red Koi Box)

Fractal Space (Haze Games)

Get Packed: Fully Loaded (Coatsink)

Godstrike (Overpowered)

Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk)

Lake (Gamious)

Lawn Mowing Simulator (Skyhook Games)

Mad Streets (Craftshop)

Mayhem Brawler (Hero Concept)

Paint the Town Red (South East Games)

Princess Farmer (Samobee Games)

Sable (Shedworks)

Sail Forth (David Evans Games)

Strings Theory (BeautifulBee)

Tanknarok (Polyblock Studio)

Teacup (Smarto Club)

The Eternal Cylinder (ACE Team)

The Riftbreaker (EXOR Studios)

The Strange Story Of Brian Fisher: Chapter 2 (Intetic)

The Tale of Bistun (Black Cube Games)

Trigger Witch (Rainbite)

Tunic (Isometricorp)

Wreck Out (Four5Six)

Ursprüngliche Meldung vom 11. Juni 2021, 15:46 Uhr:

Inzwischen ist das ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event mit ersten Anspielversionen kommender Xbox-One- und Xbox-Series-X|S-Spiele gestartet Bis zum 21. Juni sollen insgesamt über 40 Demos bereitgestellt werden. Hier die aktuelle Teilnehmerliste:Das ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event geht in die zweite Runde: Vom 15. bis zum 22. Juni 2021 will Microsoft mehr als 40 Demos zu kommenden Spielen für Xbox One und Xbox Series X|S bereitstellen, wie man via Xbox Wire bekanntgibt Das Aufgebot wird u. a. Anspielfassungen von Sable Echo Generation und Tunic umfassen. Das komplette Line-up soll in den nächsten Tagen enthüllt werden - womöglich im Rahmen des am Sonntag Abend um 21:00 Uhr stattfindenden Xbox & Bethesda Games Showcase