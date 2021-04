Pac-Man 99: Party-Action in Battle-Royale-Manier für Switch angekündigt

PAC-MAN™ is back in a new 99-PAC-MAN battle royale! PAC-MAN™ 99 goes live 4/7 at 6 PM PST, exclusively for #NintendoSwitchOnline members! #PACMAN99



🟡🟡🟡 https://t.co/mnzEYXJnBl pic.twitter.com/1qOsEEvbHD



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2021

Screenshot - Pac-Man 99 (Switch) Screenshot - Pac-Man 99 (Switch) Screenshot - Pac-Man 99 (Switch) Screenshot - Pac-Man 99 (Switch) Screenshot - Pac-Man 99 (Switch)

Bandai Namco Entertainment und Nintendo of America haben die Battle-Royale-Party-Action Pac-Man 99 angekündigt, die am heutigen 7. April 2021 als exklusiver Download für Mitglieder von Nintendo Switch Online erscheinen soll Der bislang nur für Amerika angekündigte, aber laut US eShop u. a. auch mit deutschen Bildschirmtexten aufwartende und somit wohl ebenfalls in Europa erscheinende Download soll mit aktiver NSO-Mitgliedschaft kostenlos sein und "Last Pac-Man Standing"-Schlachten für bis zu 99 Spieler bieten, bei denen gefressene Geister anderen Spielern als verlangsamende Jammer Pac-Man zugeteilt werden.Darüber hinaus soll es zum Launch kostenpflichtige DLC-Pakete mit über 20 klassischen Skins (z. B. Xevious, Galaga und Dig Dug) sowie spezielle Offline-Modi geben. Zuvor bekam auch schon Puzzle-Oldie Tetris mit Tetris 99 einen Battle-Royale-Ableger via Nintendo Switch Online spendiert.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer