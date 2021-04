Pac-Man 99: Party-Action nach Battle-Royale-Muster für Switch erschienen

Aktualisierung vom 8. April 2021, 07:29 Uhr:







Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment Pac-Man 99 auch hierzulande für Switch veröffentlicht. Der Download der Battle-Royale-Action via eShop ist kostenlos und exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online.Mittlerweile wird Pac-Man 99 auch im deutschen eShop gelistet, wonach es hierzulande am 8. April als kostenloser Exklusiv-Titel für Nintendo-Switch-Online-Mitglieder erhältlich sein soll. In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele PAC-MAN wie noch nie zuvor! Bewege dich durchs Labyrinth, iss Pac-Punkte und weiche Geistern aus... während du gleichzeitig gegen 98 weitere Spieler antrittst! Je länger du im Rennen bleibst, desto schneller wird es. Schaffst du es bis zum Ende, wirst du zum PAC-ONE!Wenn dir die Geister auf die Pelle rücken, dreh den Spieß einfach um! Schnapp dir eine Power-Pille und schon kannst du dir die lästigen Gesellen einverleiben. Wenn du Ängstliche Geister isst, schickst du dabei verlangsamende Störer-Pac-Man zu den Labyrinthen anderer Spieler. Aber Vorsicht, deine Rivalen schicken sie dir postwendend zurück! Wenn du zu viele von ihnen berührst, könnte es für dich bald schon Game Over heißen!Schlafende Geister sind der Schlüssel zum Sieg. Schnapp sie dir, um einen Geisterzug entstehen zu lassen, und iss dann mithilfe einer Power-Pille ein paar Ängstliche Geister! Lass es Störer-Pac-Man auf deine Mitspieler herabregnen, um deinen Vorsprung auszubauen oder eine Aufholjagd zu starten.Passe deine Strategien im Handumdrehen an die Spielsituation an, um die Oberhand zu gewinnen! Mit einem Knopfdruck kannst du deine Geschwindigkeit im Labyrinth erhöhen, dafür sorgen, dass Störer-Pac-Man dir weniger ausmachen oder deine Geisterzug-Futterfähigkeiten verbessern. Du kannst auch auswählen, auf welche Spieler deine Angriffe zielen sollen. Konzentrierst du dich auf die Gegner, die kurz vor dem K.O. stehen, oder überlässt du die Wahl dem Zufall? Es liegt in deiner Hand!"Bandai Namco Entertainment und Nintendo of America haben die Battle-Royale-Party-Action Pac-Man 99 angekündigt, die am heutigen 7. April 2021 als exklusiver Download für Mitglieder von Nintendo Switch Online erscheinen soll Der bislang nur für Amerika angekündigte, aber laut US eShop u. a. auch mit deutschen Bildschirmtexten aufwartende und somit wohl ebenfalls in Europa erscheinende Download soll mit aktiver NSO-Mitgliedschaft kostenlos sein und "Last Pac-Man Standing"-Schlachten für bis zu 99 Spieler bieten, bei denen gefressene Geister anderen Spielern als verlangsamende Jammer Pac-Man zugeteilt werden.Darüber hinaus soll es zum Launch kostenpflichtige DLC-Pakete mit über 20 klassischen Skins (z. B. Xevious, Galaga und Dig Dug) sowie spezielle Offline-Modi geben. Zuvor bekam auch schon Puzzle-Oldie Tetris mit Tetris 99 einen Battle-Royale-Ableger via Nintendo Switch Online spendiert.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer