The Slormancer: Humorvoller Dungeon Crawler startet in den Early Access

Eine irrationale Geschichte! - Du wurdest ohne jegliche Fähigkeiten geboren, und doch findest du einen Weg, die letzte Hoffnung des Reiches zu sein, während der rätselhafte Slormancer und sein inkompetenter Untergebener versuchen, die Welt erneut zu erobern. Wie schön. Aber wie dein Großvater dir einst sagte: "Du hast vielleicht nicht das Talent, aber du hast den Willen."

Drei einzigartige Klassen - Schalte mehr als 200 einzigartige Fähigkeiten, Upgrades und Passives für jede Klasse frei und meistere sie. Jede aktive Fähigkeit hat ihren eigenen Fähigkeitsbaum, mit dem ihr einzigartige Kombinationen erstellen könnt.

Mach dir die Kraft deines Ahnenvermächtnisses zunutze - Wähle dein Vermächtnis und erbe uralte Kräfte unter mehr als 150 Element-bezogenen Fähigkeiten und Passives im Ahnen-Fähigkeitsbaum. Meistere das Feuer und beschwöre mächtige Elementarwesen, benutze Eis, um deine Feinde einzufrieren, beschwöre den Donner und erschaffe gewaltige Stürme, nutze die Macht des Lichts oder werde eins mit dem Schatten, es liegt an dir!

Einzigartige Waffen - 120 einzigartige und spielverändernde Waffen für jede Klasse. Jeder Slorm-Rächer ist eine einzigartige und unbezahlbare Waffe, die du während deines Abenteuers erbeuten kannst. Sobald du sie gefunden hast, kannst du sie benutzen, um von ihrer mächtigen Wirkung zu profitieren, sie auf ein höheres Level zu bringen und sie schließlich zu einer größeren Form zu entwickeln.

Endloses Streben nach epischem Loot! - Finde und sammle normale, magische, seltene und epische Gegenstände mit völlig zufälligen Eigenschaften, aber auch glänzende legendäre Gegenstände mit mehr als 80 einzigartigen Zusätzen. Verbessere sie dann mit einem unendlichen Upgradesystem!

Sammeln und Weiterkommen - Schalte Fertigkeiten, Upgrades und Ahnenfähigkeiten frei, finde epische Gegenstände und sammle Slorm-Rächer, um tödliche Kombinationen zu erstellen, die zu deinem eigenen Spielstil passen! Bei The Slormancer dreht sich alles ums Sammeln und den Fortschritt, sodass du jederzeit zwischen allen Fähigkeiten, die du zuvor freigeschaltet hast, Slorm-Rächern und Gegenständen, die du zuvor gefunden hast, wechseln kannst, sogar zwischen den 3 Klassen des Spiels! Diese einzigartige Flexibilität erlaubt es dir, zwischen verschiedenen Kombinationen und Spielstilen im Handumdrehen zu wechseln, wann immer du Lust dazu hast.

Prozedurale Abenteuer! - Besiege viele einzigartige Monster, Eliten und Endgegner mit mehr als 40 verschiedenen Zusätzen durch prozedural generierte Spieldurchgänge und jage die Kriegsherren des Slormancers durch 7 verschiedene verbesserbare Umgebungen. Es gibt immer etwas zu tun und Monster zu töten! Und es ist immer anders!

Am 6. April 2021 haben die französischen Slormite Studios, Abiding Bridge und TILT das 2D-Action-Rollenspiel The Slormancer im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in zwei Jahren fertiggestellt werden und anschließend auch für nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll ( Roadmap ). Via Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 88 Prozent von 217 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "The Slormancer ist ein episches 2D Action-RPG Dungeon Crawling Spiel, das einer Gruppe von Ausgestoßenen folgt, die gegen Horden von Feinden unter der Führung von dem Slormancer kämpfen! Spiele als 'Mächtiger' Ritter, 'Wilde' Jägerin oder 'Schelmischer' Magier, beherrsche Hunderte von Fähigkeiten und Ahnenkräften, rüste dich, kämpfe um den Ruf deiner Art und stelle deinen Wert für das Reich unter Beweis. Mit jeder Menge glänzendem Loot, Tonnen von Sammelobjekten, unzähligen Stunden Inhalt, einem frenetischen Gameplay und liebevoll gestalteter Pixelgrafik."Als aktuelle und kommende Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer