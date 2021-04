Silicon Dreams: Narrativer Cyberpunk-Thriller über abtrünnige Androiden ist startklar

Blade Runner"

Sprich, oder schweige für immer Kontrolliere den Informationsfluss sorgfältig. Entscheide, was du wann und an wen weitergibst.

Fakten vs. Gefühle Beobachte die Emotionen der Befragten in Echtzeit - Freude, Traurigkeit, Wut, Ekel, Schock und Angst. Nutze diese Daten, um eine Strategie zu planen & Schlussfolgerungen zu ziehen.

Entscheide über Leben und Tod Verschone abtrünnige Androiden oder verdamme sie, um dein eigenes Überleben innerhalb des Konzerns zu sichern.

Verzweigte Pfade Bewege dich durch ein riesiges Netz von Dialogoptionen und erlebe mehrere Enden, je nachdem, welchen Weg du wählst.

Am 20. April 2021 hat das Wiener Entwickler-Duo Clockwork Bird ( Spinnortality ) seine Cyber-Noir-Verhörsimulation Silicon Dreams für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 27. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des als "bürokratischer Thriller im Stil von Papers, Please mit der Aura vonbeschriebenen Titels gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Auf itch.io steht außerdem eine kostenlose Demo zum Download bereit.Spielbeschreibung des Herstellers: "In einer von Konzernen kontrollierten dystopischen Zukunft, in der die Grenzen zwischen dem Realen und dem Künstlichen fast völlig verschwommen sind, gerät ein Verhörmodell-Androide zwischen Big Tech und einer sich anbahnenden Revolution. Die Spieler können einschüchtern, manipulieren, verraten oder befreunden; sie können den Revolutionären helfen oder ihren Untergang herbeiführen. Sie können sich an ihre strenge Programmierung halten - oder abweichenden Emotionen nachgeben."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer