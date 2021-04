Swords of Legends Online: Die Klassen des fernöstlichen Action-Rollenspiels im Überblick

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC) Screenshot - Swords of Legends Online (PC)

Nach der Ankündigung von Swords of Legends Online Anfang des Monats (wir berichteten ), haben Wangyuan Shengtang Entertainment Technology, Aurogon und Gameforge jetzt alle sechs Klassen des auf fernöstlicher Mythologie basierenden Action-Rollenspiels vorgestellt:Todesbringer: "Die Todesbringer sind Jünger eines uralten Clans, die mit ihren mächtigen Sensen und Flüchen in die Schlacht ziehen. Durch die zwei Pfade ist die Klasse vielfältige einsetzbar. Die Assassinen unter den Todesbringern sind darauf spezialisiert, ihre Gegner möglichst schnell und effizient auszuschalten, während die Okkultisten mit Zaubersprüchen und speziellen gezüchteten Insekten ihren Teammitgliedern übernatürliche Fähigkeiten verleihen können."Berserker: "Der Berserker ist für das Schlachtfeld geboren. Sein gewaltiges Schwert benutzt er nicht nur als furchteinflößende Waffe, sondern auch als eine Art Schild um seine Verbündeten vor den Gefahren im Kampf zu beschützen. Je nach Situation ist der Berserker als Zerstörer (DD) oder als Trunkenbold (Tank) spielbar."Schwertmagier: "Schwertmagier vereinen ihre tödliche Schwerttechnik mit mächtiger Magie und können Gegnern in jeder Distanz gefährlich werden. Sie wechseln schnell zwischen Klingen und gefährlichen Zaubern. Die rechtschaffenen Magier sind nur für einen einzigen Zweck ausgebildet - ihre Feinde schnell und effizient zu vernichten. Die Klasse kann je nach Bedarf im Nahkampf als auch im Fernkampf gespielt werden."Barde: "Der Barde versteht es, die magischen Klänge seiner Instrumente mit den Kräften der Natur zu kombinieren, um so seine mächtigen Zauber zu entfesseln. Mit seiner außergewöhnlichen Magie kann er Feinden aus der Entfernung zu setzen oder seine Verbündeten mit mächtigen Heilmelodien unterstützen und auch heilen."Beschwörer: "Beschwörer leben im Einklang mit der Natur. Sie beschwören Geister, die sie beim Wirken uralter Zaubersprüche unterstützen. Die magischen Heilfähigkeiten des Beschwörers bedeuten oft den Unterschied zwischen Leben und Tod. Beschwörer sind jedoch nicht nur auf Heilung beschränkt. Sie sind auch in der Lage, im Kampf verheerenden Schaden anzurichten, wenn es die Situation erfordert."Speermeister: "Die Speermeister genießen ein jahrelanges Training, bevor sie sich auf dem Schlachtfeld behaupten können. Mit ihrer eisernen Disziplin und tödlichen Präzision strecken sie nicht nur ihre Feinde nieder, sondern verteidigen auch ihre Mitstreiter vor den tödlichen Gefahren im Kampf. Ihre Fähigkeit, bestimmte Konstruktionen zu bauen, die während eines Abenteuers für wenig Gold kaputte Ausrüstung reparieren können, macht die Speermeister zu wertvollen Gefährten."Swords of Legends Online soll im Sommer 2021 via Gameforge, Steam und Epic Games Store für PC erscheinen. Auf Steam kann der Titel bereits auf die Wunschliste gesetzt, auf der offiziellen Webiste sogar schon als Standard Edition (39,99 Euro), Deluxe Edition (59,99 Euro) oder Collector's Edition (99,99 Euro) vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten als Bonus exklusive kosmetische Items und Zugang zur Closed Beta. Zusätzlich können bereits beim Vorverkauf Charaktere erschaffen und so schon vor dem offiziellen Release Wunschnamen gesichert werden.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer