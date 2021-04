Swords of Legends Online: Einblicke in die Hintergrundgeschichte des fernöstlichen Action-Rollenspiels

Nachdem zuletzt die spielbaren Klassen von Swords of Legends Online vorgestellt wurden (wir berichteten ), geben Wangyuan Shengtang Entertainment Technology, Aurogon und Gameforge jetzt tiefere Einblicke in die Hintergrundgeschichte des fernöstlichen Action-Rollenspiels, das im Sommer 2021 via Gameforge Steam und Epic Games Store für PC erscheinen soll: "Am Anfang war das Chaos, und aus dem Chaos entstand Pangu, der Schöpfer von Himmel und Erde. Nach seinem Tod teilte sich Pangus göttlicher Körper in zwei Substanzen, die die Welt verändern sollten - das reine und das dunkle Qi. Aus dem reinen Qi wurden die Götter des Guten geboren: die tugendhafte Nüwa, der barmherzige Shennong, der Gott des Todes, Yama, und schließlich der Gott, der den Menschen übernatürliche Fähigkeiten und die Unsterblichkeit verlieh - Fuxi. Aus dem dunklen Qi hingegen erwuchs die Seuchengöttin Jiegou mit ihrer Armee von Monstern und Schattenkreaturen.Menschen sind machtgierige Wesen. Aus diesem Grund haben sie das mächtige Ahnenschwert geschmiedet. Seine Kraft entstammte der Seele, die der Bruder seines ersten Trägers für das Schwert opferte. Das Schwert war so mächtig, dass es selbst die Götter verwunden konnte. Doch eine solch mächtige Waffe zu erschaffen bleibt nicht ohne Folgen: Sie brachte den bösartigen Longyuan-Clan dazu, unzählige unschuldige Seelen zu opfern, um die Sieben Schwerter der Urzeit zu erschaffen - teuflische Waffen, deren Schmied für seine Tat in die Unterwelt verbannt wurde, in das Reich der Kälte und der Geister.Seit jener Zeit sind viele Kriege geführt worden. Unzählige Schlachten wurden gefochten. Die Erinnerungen an die Götter und die mythischen Schwerter sind verblasst. Die Götter schweigen schon lange ... Doch was vergessen ist, ist nicht gebannt. Eine neue Generation von Kriegern muss lernen, die Kräfte der alten Schwerter zu wecken und die bösen Mächte des dunklen Qi zu ewiger Ruhe zu betten!"Letztes aktuelles Video: Story Lore Trailer