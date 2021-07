Swords of Legends Online: Fernöstliches Action-Rollenspiel veröffentlicht

Eine einzigartige, fantastische Welt: Von den fernöstlichen Mythen und Legenden inspiriert bietet Swords of Legends Online ein anspruchsvolles Setting voller interessant ausgearbeiteter Charaktere. Dank der historisch akkuraten Kostüme und der bezaubernden Flora und Fauna der verschiedenen Regionen ist das Spiel ein visueller Genuss.

Götter, Dämonen und tapfere Krieger: Ein ewiger Kampf zwischen Licht und Finsternis wütet in der Welt von Swords of Legends Online. Nur mit Hilfe von uralten Artefakten können die fürchterlichen Monster in epischen Schlachten niedergestreckt werden. Einzig das mächtige Ahnenschwert kann den Kämpfern des Lichts zum Sieg verhelfen.

Die richtige Klasse für jeden Spielstil: Dank der sechs spielbaren Klassen erlaubt Swords of Legends Online viele Spielstile. Egal ob betrunkener Berserker oder Schwertmagier – in der fernöstlichen Welt findet jeder einen passenden Charakter.

Schnelles Reisen: Bei einer so gewaltigen Spielwelt ist es wichtig, schnell von einem Gebiet ins nächste zu gelangen. Deshalb können die Charaktere in Swords of Legends Online sprinten und einen Doppelsprung im klassischen Wuxia-Stil ausführen.

Entspannung nach dem Raid: Nach einem harten Tag voller anstrengender Kämpfe finden die Helden Ruhe in der persönlichen Residenz in den Wolken, einer kleinen Insel, die ganz nach Belieben gestaltet werden kann. Und sollte dem tapferen Held der Sinn nach etwas Gesellschaft stehen, können sich seine Freunde ohne Mühen auf ihr Reittier schwingen und ihrem Mitstreiter einen Besuch abstatten.

Am 9. Juli 2021 haben Wangyuan Shengtang Entertainment Technology, Aurogon und Gameforge das fernöstliche Action-Rollenspiel Swords of Legends Online für PC veröffentlicht. Der Titel ist als Standard Edition (39,99 Euro), Deluxe Edition (59,99 Euro) und Collector's Edition (99,99 Euro) via Gameforge Epic Games Store und Steam erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal fallen "größtenteils positiv" aus (aktuell sind 76 Prozent von über 1.000 Reviews positiv)."Der Zuspruch der Community seit der Ankündigung von Swords of Legends Online im April ist einfach überwältigend", so Noemi Feller, Vice President of Products bei Gameforge. "Wir sind den Tausenden von Spielern, die an der Alpha und Beta teilgenommen haben, für ihr wertvolles Feedback zutiefst dankbar. Wir haben die Rückmeldungen geprüft und mit Hochdruck Verbesserungen eingearbeitet, sodass wir nun stolz auf ein Produkt sein können, das den Spielern eine einzigartige Erfahrung beschert."Spielbeschreibung des Herstellers: "Im Universum des Spiels, das stark von fernöstlicher Mythologie beeinflusst ist, sind bereits viele Geschichten in Form von einer vielfach ausgezeichneten TV-Serie, mehreren Filmen, Romanen und einer Spielereihe angesiedelt – im Juli 2019 erschien mit dem MMORPG Gu Jian Qi Tan Online in China der jüngste Teil. Gameforge macht die faszinierende fernöstliche Welt voller Mythen und Legenden erstmals für Spieler in Europa und Nord- und Südamerika zugänglich. Alle Spieler können nun endlich in die geheimnisvolle fernöstliche Welt eintauchen, deren geheimnisvolle Geschichte unter anderem in komplett vertonten Zwischensequenzen erzählt wird. Die legendären Krieger entscheiden sich zum Beginn ihres Abenteuers für eine der sechs Klassen und bestreiten von nun an epische Quests und verbünden sich mit anderen heldenhaften Kriegern, um dem Treiben der Schergen der Finsternis ein Ende zu bereiten. Anschließend können die Spieler im eigenen Zuhause über den Wolken, das dank fliegender Reittiere mühelos erreicht werden kann, neue Kraft tanken."Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer