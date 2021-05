Unbeatable: Kickstarter erfolgreich beendet und Gratis-Episode des Anime-Brawlers veröffentlicht

Am 8. Mai 2021 ist die bereits am ersten Tag erfolgreiche Kickstarter-Kampagne (wir berichteten ) zur Finanzierung des Rhythmus-Kampfspiels Unbeatable zu Ende gegangeen. Insgesamt haben 5.587 Unterstützer 267.402 Dollar zugesagt. Als ursprünglicher Zielbetrag waren 55.000 Dollar veranschlagt. Am 7. Mai haben D-Cell Games außerdem die Bonus-Epsiode UNBEATABLE [white label] für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "äußerst positiv" ausfallen, ist kostenlos. Ein separater Soundtrack (Demo Tapes) ist ebenfalls auf Steam erhältlich. Die Veröffentlichung des fertigen Spiels ist für Ende 2023 geplant.Die Macher beschreiben Unbeatable als narratives Erkundungsspiel, in dem man in die Rolle einer Musikerin schlüpft, in deren Welt Musik illegal und sie selbst daher eine Verbrecherin ist. Trotzdem bereitet sie Konzerte vor, probt mit ihren Bandkollegen und hilft Gleichgesinnten. Außerdem gilt es rhythmusbasierte Kämpfe zu bestreiten, die trotz einfacher Zwei-Tasten-Steuerung sehr frenetisch und abwechslungsreich sein sollen. Wer kein Interesse am erzählerischen Drumherum hat, soll sich auch von Anfang mit einem reinen Arcade-Modus vergnügen können.Letztes aktuelles Video: Erweiterter Kickstarter Trailer