Potion Party: Geselliger Alchemie-Shop ist eröffnet

Braue, kombiniere und verkaufe Zaubertränke in deinem eigenen Laden.

Vermische Zauberpulver, um Tränke mit verschiedenen Farben herzustellen.

Erweitere und dekoriere deinen Laden Schritt für Schritt mit neuen Gegenständen.

Spiele zusammen mit deinen Freunden im Couch-Coop Multiplayer für bis zu 4 Spieler.

Verteidige deinen Laden gegen verschiedene Gegner, die Chaos bringen wollen.

Spiele im Story Mode allein oder zusammen mit bis zu 4 Spielern und schalte zusätzliche Spielmodi frei.

Schalte den Versus-Modus frei und spiele gegen deine Freunde! Gruppiert euch in 2 Teams, die um die Wette Tränke brauen. Möge das bessere Team gewinnen!

Erreiche den Endlos-Modus und lass deinen Laden offen, solange du willst. Du entscheidest, wann Feierabend ist.

Erfreue dich an der niedlichen Pixel-Art Grafik.

Spiele 5-10 Stunden, um alles freizuschalten.

Kämpfe dich durch 12 Stages, eine herausfordernder als die andere.

Schalte mehr als 20 Gegenstände für deinen Laden frei.

Dekorative Gegenstände geben dir einen allgemeinen Bonus, z.B. mehr Gold für jeden verkauften Trank.

Ausrüstung bringt neue Verarbeitungsmöglichkeiten in deinen Laden. Erzeuge z.B. mit einem Ofen Kohle, um damit schwarze Tränke zu brauen.

Spiele 11 einzigartige Charaktere frei, die jeweils eine besondere Fähigkeit haben.

Stufe deine Charaktere auf, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Keine Micro-Transactions. Alle Spielelemente werden nur durch Spielen freigeschaltet!

Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC) Screenshot - Potion Party (PC)

Am 8. April 2021 hat das Leipziger Indie-Studio RPGames zusammen mit FusionPlay und den Top Hat Studios die für bis zu vier Spieler konzipierte alchemistische Shop-Action Potion Party auf PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam PlayStation Store und eShop kostet jeweils 9,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Tauche in die verspielte Welt von Potion Party ein, in der du deinen eigenen Alchemieshop leitest.Baue Früchte an und verarbeite diese für die Herstellung deiner farbigen Tränke. Nimm Gold ein und schalte neue, einzigartige Charaktere mit speziellen Fähigkeiten frei. Baue deinen Shop aus und dekoriere ihn mit vielen Items. Verteidige dich gegen lästige Gegner und Eindringlinge, die deinen Shop durcheinanderwirbeln! Spiele zusammen mit deinen Freunden oder stell dich im Duell gegen sie, um den besten Braumeister zu bestimmen. Bist du bereit für dieses brodelnde Partyspiel?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer