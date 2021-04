Cozy Grove: Bereit zum Camping-Ausflug auf die Spukinsel?

Wunderschöne, dynamische, handgezeichnete Landschaften, die aufblühen, wenn du einem Geist hilfst.

Dutzende unvergessliche Charaktere und Geister, die du treffen und mit denen du Freundschaft schließen kannst. Jeder Geist hat eine einzigartige, umfangreiche Geschichte, die du mit der Zeit aufdecken kannst.

Sammle Geistertiere, stelle Dekos her, gehe Angeln und erlebe noch viele weitere Abenteuer!

Ein Spielspaß, der Monate anhält, während du die Geschichte weiterspielst, die Insel verschönerst und viele weitere Entdeckungen machen kannst.

Am 7. bzw. 8. April 2021 haben Spyre Fox ( Road Not Taken ) und The Quantum Astrophysicists Guild das gespenstische Camping-Abenteuer Cozy Grove für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bis 14,99 Euro gewährt. Außerdem ist der Titel via Apple Arcade für iOS, Mac und Apple TV erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 84 Prozent von über 200 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in Hainheim, dem Sim-Spiel über das Campen auf einer sich stets wandelnden Spukinsel. Du gehörst zu den Geistfindern und streifst jeden Tag durch den Wald der Insel, wo du neue versteckte Geheimnisse findest und den Geistern der Region zur letzten Ruhe verhilfst. Mit etwas Zeit und viel handwerklicher Betätigung werden wieder Farbe und Frohsinn in Hainheim Einzug halten."Als Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer