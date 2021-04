The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition: Visual Novel für Switch erschienen

Screenshot - The House in Fata Morgana (Switch) Screenshot - The House in Fata Morgana (Switch) Screenshot - The House in Fata Morgana (Switch) Screenshot - The House in Fata Morgana (Switch) Screenshot - The House in Fata Morgana (Switch)

Am heutigen 9. April 2021 haben Novectacle und MangaGamer die Dreams of the Revenants Edition ihrer bereits für iOS, PC, PlayStation 4, PlayStation Vita sowie 3DS erschienenen und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewerteten Visual Novel The House in Fata Morgana für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 34,99 Euro und umfasst neben dem Hauptspiel auch das Prequel "A Requiem for Innocence", das Sequel "Reincarnation" sowie weitere zusätzliche Kurzgeschichten. Bei Limited Run Games ist außerdem eine physische Boxversion erhältlich.Die Macher beschreiben The House in Fata Morgana als spannende Schauergeschichte, die in einem verfluchten Anwesen spielt, dessen Türen in verschiedene Zeitalter entführen und von Ereignissen berichten, die fast ein ganzes Jahrtausend umspannen (1099 bis 2009). Neben allerlei Tragödien werden dabei auch die Natur des Menschen und der Wahnsinn thematisiert.