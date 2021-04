DRAMAtical Murder: Englische Übersetzung der Visual Novel für PC erschienen

Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC) Screenshot - DRAMAtical Murder (PC)

Am 7. April 2021 haben Nitro+CHiRAL und JAST USA die erstmals 2012 in Japan erschienene Visual Novel DRAMAtical Murder in englischer Übersetzung für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo heruntergeladen werden kann, wird noch bis zum 13. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,70 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 97 Prozent von 93 Reviews positiv).DRAMAtical Murder spielt auf einer Insel vor der japanischen Südküste, die von einem mächtigen Megakonzern regiert wird. Die Reichen führen dort ein Luxusleben, während die Armen im Abseits leben oder sich in Gangs organisieren. Protagonist Aoba ist einer der letzten Einheimischen, der auf eine friedliche Zukunft hofft. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, hängt von Entscheidungen ab, die es im Spielverlauf zu treffen gilt.Letztes aktuelles Video: Trailer