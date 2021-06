Wanderer: Sony präsentiert weitere Schauplätze aus dem detailreichen Zeitreise-Adventure für VR

Im Rahmen des gestrigen Events "PS VR Spotlight" hat Sony auch frische Szenen aus dem grafisch aufwändigen VR-Zeitreise-Adventure Wanderer präsentiert. Das Spiel von Oddboy und M Theory soll im Sommer 2021 für PlayStation VR erscheinen.Umsetzungen für SteamVR und "Oculus" (ohne exakt genannte Plattformen) sind ebenfalls geplant - und zwar ebenfalls im dritten Quartal 2021.Wanderer bietet eine einzigartige Kombination von Escape-Room-artigen Rätseln und interaktiven Actionsequenzen, die euch dazu veranlassen, Objekte und Ereignisse aus verschiedenen Zeitperioden auf bisweilen ungewöhnliche Art und Weise zusammenzubringen. Schreitet mit vollständiger Bewegungssteuerung dank dualer PS Move-Controller zurück in die Vergangenheit, um hinreißend detaillierte Welten zu erleben, die durch realistische, auf innovativer Physik basierende Interaktionen zum Leben erwachen.Entlarvt Verräter in den letzten Tagen des Wettrüstens, während ihr Verschlüsselungen im zweiten Weltkrieg knackt. Richtet an der Seite des chaotischen Erfinders Nikola Tesla hochkomplexe Apparate her und helft ihm dabei, seine Weltenergiemaschine vorzubereiten. Steigt 1969 auf die Bühne und legt den Auftritt eures Lebens hin, um eine ganze Generation zusammenzubringen. Bewahrt im 16. Jahrhundert einen König und seine Bevölkerung vor ihrem unausweichlich erscheinenden Untergang. Untermalt mit kinoreifer Musik, fängt Wanderer die Klänge seiner Umgebungen ein und verflechtet sie in die Geschichte, die sich immer weiter entfaltet.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer