Infinite Lagrange: Weltraum-Strategie für PC und Mobilgeräte hat abgehoben

Eigene Spuren im Universum hinterlassen: Entdecker können ihre Basis erweitern und neue Funktionen hinzufügen, um auf diesem Wege mehr Einfluss im intergalaktischen Raum zu erlangen

Individualisierung der Flotte: Entdecker wählen aus einer Vielzahl an Schiffen, jedes mit eigenen Waffen- und Panzerungssystemen, und passen diese mit spezifischen Modifikationen an - zusätzlich schaltet Forschung neue Technologien und neue Schiffsblaupausen frei

Groß angelegte Raumschlachten: Unionen (Gilden) können koordinierte Angriffe starten, in denen Verbündete die militärische Stärke ihrer Flotten bündeln, um ganze Städte zu vernichten und selbst die mächtigsten Basen in die Knie zu zwingen

Am 21. April 2021 hat NetEase Games das Sci-Fi-Strategiespiel Infinite Lagrange für PC, iOS und Android veröffentlicht. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via App Store Google Play sowie über die offizielle Website heruntergeladen werden. Dazu heißt es vom Hersteller: "Ein Signal, eine Resonanz... hat alles verändert. Die Erfindung des Lagrange-Systems ermöglichte es dem Funken der Zivilisation von der Erde auf das Universum überzuspringen. So entstand eine entwickelte interstellare Zivilisation mit Raumschiffen als Hauptstreitmacht, die durch Sternentore in die hintersten Winkel des Universums gelangten. Diese rapide und aggressive Expansion der Menschheit führte zum Aufstieg und Fall unzähliger Zivilisationen und Imperien. Schließlich fiel das Lagrange-Netzwerk zahlreichen im Universum geführten Kriegen zum Opfer und wurde zerschlagen.Dies ist für die Entdecker der Ausgangspunkt ihres Abenteuers - mit nichts als einem einfachen Schiff in Besitz. Sukzessive müssen sie eine kleine Basis aufbauen, ihre Raumstation erweitern und die Schiffe mit neuen Konstruktionsmöglichkeiten und Upgrades verbessern. So kommen sie ihrem Ziel immer näher, die beeindruckendste Flotte im ganzen Universum zu erschaffen. Die Schiffe können den Vorlieben der Entdecker entsprechend modifiziert werden, wodurch einzigartige Kreationen entstehen. Mit der Zeit wird jeder im Universum ihre mächtige Flotte sofort erkennen oder gar fürchten, wenn sie sich nähert. Aber nicht nur ihre Schiffe können sich frei durch das Universum bewegen. Auch die Entdecker-Basis kann an jeden Ort aufsuchen, an dem sie benötigt wird. Der Anblick einer voll aufgerüsteten Weltraumfestung hinterlässt definitiv einen bleibenden Eindruck."Als wichtigste Features werden genannt:Infinite Lagrange bietet außerdem eine Vielzahl an Community-Aktivitäten, die für Abwechslung sorgen und spannende Belohnungen bereithalten sollen: "In der Lagrange Scenery Collection können Entdecker Screenshots von ihren Schiffen und Flotten aufnehmen, während sie den Weltraum durchstreifen, und sie mit anderen Mitgliedern der Community teilen, um mit ihnen zu konkurrieren, wer die größte Armada oder die beeindruckendsten Schiffe besitzt. Weltraumschlachten können in der Lagrange Battle Report Collection aufgezeichnet und sogar auf der offiziellen Website präsentiert werden, was den Entdeckern die Möglichkeit bietet, sich in den Annalen der Lagrange-Geschichte zu verewigen. Die aufregendste Aktivität ist aber die Lagrange Archives Collection, die es Community-Mitgliedern erlaubt, ihre eigenen, auf dem Infinite-Lagrange-Universum basierenden, Geschichten, zu teilen. Besonders kreative Erzählungen haben die Chance, auf der offiziellen Website vorgestellt zu werden - nützliche In-Game-Inhalten winken als Belohnung."Letztes aktuelles Video: Opening Cinematic Trailer