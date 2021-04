Vertical: PUBG-Entwickler arbeitet gerüchteweise an einem SciFi-Shooter in offener Welt

Nach Projekten wie PUBG New State oder PlayerUnknown's Battlegrounds 2 soll sich beim Entwickler PUBG Studio gerüchteweise auch ein SciFi-Shooter in offener Welt in Arbeit befinden. Das vermutet zumindest der Leaker "PlayerIGN" ( via pcgamesn.com ), der 14 kürzliche Stellenausschreibungen des Studios unter die Lupe genommen hat.Nach der Übersetzung aus dem Koreanischen hätten seine Untersuchung von Projekt "Vertical" Schlagworte und Phrasen hervorgebracht, die auf ein Action- und Shooting-Game in offener Welt" hindeuteten - inklusive eingestreuter Puzzles. Der in der Unreal Engine 4 erstellte Titel konzentriere sich auf Themen wie "Cyborgs, Mechs, Vehikel, Monster und Stämme". Dies passe zum intensiven Einsatz von Drohnen und weiterer futuristischer Technik in New State sowie zum Horror-Spiel Callisto Protocol, welches auf den Jupiter-Monden spiele. Bereits bei New State habe "PlayerIGN" Monate vor der offiziellen Ankündigung mit seinen Gerüchten Recht gehabt, so das Magazin.