Screenshot - They Always Run (PC) Screenshot - They Always Run (PC) Screenshot - They Always Run (PC) Screenshot - They Always Run (PC) Screenshot - They Always Run (PC) Screenshot - They Always Run (PC)

Mit They Always Run hat Alawar Premium einen 2D-Plattformer in einem Weltraum-Western-Szenario angekündigt, der 2021 für PC erscheinen soll. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, aber auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In They Alwasy Run schlüpft man in die Rolle des dreiarmigen Kopfgeldjägers Aidan, der den gefährlichsten Verbechern der Galaxie nachstellt, um Belohnungen zu kassieren und nebenbei eine weitreichende Verschwörung aufzudecken. Der dritte Arm erlaubt nicht nur zusätzliche Angriffe, sondern auch parallele Interaktionen mit der Spielumgebung. Außerdem kann Aidan neue Fertigkeiten lernen und Verbesserungen an seiner Ausrüstung vornehmen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer