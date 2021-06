They Always Run: Offener "Playtest" des Space-Western-Plattformers gestartet

Alawar Premium lädt zu einem "offenen Playtest" für seinen 2D-Plattformer They Always Run ein. Interessierte Teilnehmer können einfach über die Shopseite bei Steam einen Zugriff anfordern, um den Space-Western auszuprobieren. Darin schlüpft man in die Rolle von Aiden, einem dreiarmigen Kopfgeldjäger, der sich auf die Suche nach den gefährlichsten Verbrechern der Galaxis begibt. Der dritte Arm erlaubt nicht nur zusätzliche Angriffe, sondern auch parallele Interaktionen mit der Spielumgebung. Außerdem kann Aidan neue Fertigkeiten lernen und Verbesserungen an seiner Ausrüstung vornehmen.Das finale Spiel soll noch in diesem Jahr für PC veröffentlicht werden - ein konkretes Datum gibt es bisher aber noch nicht.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer