Nigate Tale: Die Roguelike-Dungeons öffnen ihre Early-Access-Pforten

Am 12. April 2021 haben Hermit Games und 2P Games das Action-Rollenspiel Nigate Tale im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird noch bis zum 18. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,44 Euro statt 16,99 Euro). Der Preis soll mit Veröffentlichung der Vollversion angehoben werden.Die Macher beschreiben Nigate Tale als Dungeon Crawler mit Roguelike-Elementen, der in eine prozedural generierte, isometrische Anime-Fantasywelt entführt, in die man in der Rolle des jungen Ingenieurs und Abenteurers Roy plötzlich während eines Luftschiffflugs hineingesogen wurde. Um einen Weg zurück in seine Welt zu finden, muss Roy ein verfluchtes Schloss erkunden, das in einer Zeitschleife gefangen scheint und sich stetig verändert. Außerdem gilt es Materialien zur Herstellung von Ausrüstung zu sammeln und sich mit Monstermädchen anzufreunden, die Roy fortan in Kämpfen mit magischen Kräften unterstützen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer