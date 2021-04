BioShock 4: Gerücht: Stellenausschreibungen deuten auf Spiel in offener Welt hin

Take 2 Interactive hat bekanntlich das neu zusammengestellte Studio Cloud Chamber mit der Entwicklung eines neuen BioShock-Titels betraut (wir nutzen hier vorerst den Platzhalter-Namen BioShock 4 ). In einigen ausführlichen Stellenausschreibungen sind mittlerweile Details über Tätigkeiten aufgetaucht, die stark auf ein Spiel in offener Welt hindeuten.Passend dazu wird es offenbar primäre und sekundäre Quests geben. Die Rolle des Senior-Writers etwa wird so umrissen:"Wir hoffen, jemanden zu finden, der eindrucksvolle, von Charakteren getriebene Geschichten in ein Open-World-Setting einweben kann."Anderswo wird Erfahrung mit der Unreal Engine 4 als wichtige Voraussetzung für die Rolle beschrieben - mit einem besonderen Augenmerk auf eine "lebendige" Welt des Shooters. Auch "systematische Welt-Events" sollen offenbar dafür sorgen, dass sich die Spielumgebung lebendig anfühlt. Ein KI-Designer wiederum soll eine Vision für ein sinnvolles urbanes "Crowd-System" erstellen und in diesem Bereich neue Durchbrüche anstreben.Einen Release-Zeitraum fürs kommende Bioshock-Spiel gibt es noch nicht, die Studio-Gründung plus die dortige Entwicklung eines BioShock-Titels wurde am 9. Dezember 2019 bekanntgegeben