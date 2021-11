Bioshock 4: Aktueller Leak mit interessanten Details zur Shooter-Fortsetzung

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant



- Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

- Unreal Engine 5

- Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

- Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK



Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Ghost Story Games seit einiger Zeit an der nächsten Episode der Shooter-Serie Bioshock arbeitet. Hinweise und Spekulationen gab es in den vergangenen Monaten bereits reichlich. Doch ein neuer Leak hat besonders interessante Informationen zu bieten.Wie in mehreren Tweets des Kanals "Oops Leaks" zu lesen ist, soll die nächste Episode angeblich Bioshock: Isolation heißen, was gleichzeitig auch ein direkter Hinweis auf das Setting ist. Das Spielgeschehen findet dem Leak zufolge in zwei isolierten Städten mit einer Besonderheit statt. Die beiden Metropolen liegen direkt übereinander und sind horizontal gespiegelt. In der "oberen" Stadt herrschen unter der Führung eines erfolgreichen Entrepreneus Reichtum und Wohlstand, während die "untere" Stadt von einem Diktator geleitet wird. Zwischen den Städten, die sich allem Anschein nach nicht sonderlich freundlich gesinnt sind, gibt es eine Art Grenzbereich.Weiterhin geht es aus dem Leak hervor, dass Bioshock: Isolation die Unreal Engine 5 nutzen soll. An dem Spiel arbeiten demnach sowohl Veteranen des am Original beteiligten Entwicklerstudios Irrational Games (aus dem 2017 Ghost Story Games hervorgegangen ist) sowie erfahrene Leute, die zuvor an Spielen wie Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 oder Watch Dogs Legion beteiligt waren. Die offizielle Ankündigung des Spiels soll dem Leak zufolge im ersten Quartal 2022 erfolgen – also spätestens im März nächsten Jahres.