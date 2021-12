Bioshock 4: Entführt euch laut Gerücht in eisige Gefilde

Erst im vergangenen Monat gab es einen Leak mit interessanten Details rund um die nächste Bioshock-Episode (wir berichteten ). Unter anderem war dort von einer zweigeteilten Stadt sowie dem Namen Bioshock: Isolation zu lesen. Eine Bestätigung seitens der Entwickler steht bisher aus. Doch nun ist ein weiterer Leak aufgetaucht.Die neuen Informationen stammen von dem YouTuber, Podcast-Moderator und Branchen-Veteranen Colin Moriarty. In der jüngsten Episode seines Podcasts "Sacred Symbols" war unter anderem auch die nächste Bioshock-Episode ein Thema. Seinen Aussagen zufolge läuft die Entwicklung des Spiels unter dem internen Projektnamen "Parkside". Zudem soll das Spielgeschehen angeblich in einer Stadt namens Borealis stattfinden, die wiederum in der eisigen Antarttkis zu finden ist. Weitere Details zum Inhalt lieferte Moriarty leider nicht.Allerdings erklärte er, dass sich die Entwickler von Cloud Chamber Games sehr genau der hohen Erwartungen seitens der Community bewusst seien. Diese würden die nächste Bioshock-Episode unweigerlich sowohl mit den früheren Spielen der Reihen vergleich als auch mit dem neuen Werk des Bioshock-Schöpfers Ken Levine. Dieser arbeitet derzeit mit seinem Studio Ghost Story Games an einem stark storybasierten Spiel, das ebenfalls unter dem Banner von 2K Games erscheinen soll.