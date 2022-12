Bioshock 4: Shooter-Fortsetzung erhält starken Zuwachs hinter den Kulissen

Narrative Lead für Bioshock 4 gefunden





The dream is real! So happy to announce I've joined Cloud Chamber as Narrative Lead on BIOSHOCK âš¡ pic.twitter.com/tdNfvar7x2



— Liz Albl (@mslizalbl) December 7, 2022

Seit 2013 Bioshock Infinite erstmals erschien, wartet die Spielergemeinde auf Nachschub. Aktuell wird an Bioshock 4 gearbeitet und nun gibt es eine spannende Personalie zu vermelden.Allzu viele inhaltliche Details gibt es zum neuen Projekt noch nicht. Allerdings dürfte sichergestellt sein, dass die für ihre aufregenden Geschichten bekannte Ballerspielreihe erneut mit ihrer Handlung fesseln wird. Denn wie sie selbst bei Twitter öffentlich machte, hat nun Liz Albl für Bioshock angeheuert.Wer sich jetzt fragt, wer sie überhaupt ist: Liz Albl hat in der Vergangenheit unter anderem an bekannten Titeln wie Far Cry 5 Watch Dogs: Legion und Ghost of Tsushima mitgeschrieben und diese Werke erzählerisch vorangebracht. Nun hat sie sich als Narrative Lead für das Bioshock-Franchise bei Twitter vorgestellt:Eigenen Angaben nach geht für sie damit ein Traum in Erfüllung. Was sie und ihr Team sich ausdenken werden, bleibt völlig unklar. Zumindest machen ihre bisherigen Projekte jede Menge Lust auf mehr. Ansonsten waren Nachrichten zum Sequel zuletzt rar gesät. Einem Gerücht zufolge könnte aber Bioshock 4 in einer eiskalten Welt angesiedelt sein.Ferner wurde bereits gemunkelt, dass der Titel Bioshock: Isolation lauten könnte und dass zwei übereinander gebaute Städte im Mittelpunkt stehen könnten. Für die Entwicklung sind die Cloud Chamber Studios verantwortlich, die mit Franchise-Veteranen sowie anderen Branchenprofis daran arbeiten. Einen Releasetermin gibt es derweil noch nicht.