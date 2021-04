WRC 10 - The Official Game: Rallye-Simulation rast im September mit Jubiläums-Edition herbei

Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX) Screenshot - WRC 10 (PC, PS4, PlayStationVR, One, XboxSeriesX)

Sechs historische Rallyes, darunter Akropolis, San Remo, Deutschland und Argentinien.

Über 20 legendäre Fahrzeuge: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota und weitere.

Vier neue Rallyes: Estland, Kroatien, Belgien und Spanien.

52 offizielle Teams der Saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC).

Nacon und Kylotonn haben mit WRC 10 - The Official Game die diesjährige Ausgabe zur holprigen FIA-Rennserie angekündigt, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Dieses Ereignis will man auch in der Rallye-Simulation mit einem besonderen History-Modus würdigen, in dem man 19 prägende Ereignisse der WRC-Geschichte nochmal Revue passieren und selbst mit den jeweiligen Karossen aus der Zeit erleben darf. Versprochen werden sechs historische Rallyes, darunter die legendäre Akropolis-Rallye (Griechenland) und die Rallye San Remo (Italien). Dabei nimmt man Platz in über 20 der bekanntesten Rennwagen der WRC. Dazu zählen Boliden der Hersteller Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi und Toyota.Zudem will Kylotonn die Physik weiter verfeinern, das Audiodesign komplett überarbeiten und den Karriere-Modus mit Features wie einem Design-Editor sowie der Erstellung eines eigenen Teams weiter ausbauen.Features:WRC 10 - The Official Game erscheint am 2. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Eine Umsetzung für Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer