WRC 10 - The Official Game: Zeitlich limitierte Demo-Probefahrten bei Steam

Sechs historische Rallyes, darunter Akropolis, San Remo, Deutschland, Argentinien

Über 20 legendäre Fahrzeuge, darunter Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota

Alle vier neuen Rallyes wurden in den Kalender 2021 aufgenommen: Estland, Kroatien, Belgien und Spanien

52 offizielle Teams der Saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

Kylotonn und Nacon wollen im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo zur kommenden Rennsimulation WRC 10 veröffentlichen. Die Ampel schaltet bereits am 16. Juni auf Grün, doch bereits am 22. Juli muss man bereits wieder in den Servicebereich zurückkehren und den Demo-Motor wieder abstellen. In diesem Zeitraum hat man die Möglichkeit, drei Special Stages auszuprobieren, die in Estland (Schotter), Kroatien (Asphalt) und Spanien (Asphalt) angesiedelt sind.Das finale Spiel erscheint am 2. September neben dem PC auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Eine Switch-Version fährt mit angezogener Handbremse hinterher und wird erst später veröffentlicht.Features:Letztes aktuelles Video: Acropolis Rally Greece Gameplay