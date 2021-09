WRC 10 - The Official Game: Startschuss für die neue Rallye-Saison

Am 2. September 2021 haben Kylotonn und Nacon die Rallye-Simulation WRC 10 - The Official Game ab 44,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Das Rennspiel ist sowohl als Boxversion im Handel als auch als Download via PlayStation Store ( PS4 PS5 ), Microsoft Store ( One XBS ), Epic Games Store und Steam erhältlich, wo die bisherigen Nutzerreviews allerdings lediglich "ausgeglichen" sind. Eine Deluxe Edition wird ebenfalls angeboten. Die Preise variieren je nach Plattform und Edition zwischen 49,99 Euro und 79,99 Euro. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.Der Hersteller schreibt: "Zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in 2022 bietet WRC 10 eine besondere Jubiläumsedition, die mit einer Vielzahl von neuen Funktionen und Spannung beim Fahren aufwartet. Ein Anniversary-Modus bietet dem Spieler die Möglichkeit, 19 Ereignisse noch einmal zu erleben, die die Geschichte der Meisterschaft geprägt haben. Diese anspruchsvollen Special Stages stellen die Fähigkeiten der Fahrer auf die Probe, indem sie ihnen die Bedingungen der jeweiligen Epoche auferlegen. Sechs historische Rallyes warten auf die Spieler, darunter die legendäre Akropolis-Rallye (Griechenland) und die Rallye San Remo (Italien), mit über 20 der bekanntesten Rennwagen der WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota und vielen weiteren.Die Physiksimulation wurde weiter verbessert, um den Spielern ein nochmal realistischeres Fahrerlebnis zu bieten. Den aerodynamischen Kräften, dem Turbo und den Bremsen wurde diesmal auf allen Untergründen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch WRC 10 ein noch präziseres und intensiveres Fahrgefühl vermittelt. Zudem trägt das komplett überarbeitete Audiodesign der neuen Version dazu bei, die Fahrer noch tiefer in das Spiel eintauchen zu lassen – als wären sie selbst vor Ort.Der Karriere-Modus wurde ebenfalls weiter ausgebaut – und mit einem neuen Lackierungs-Editor und der Möglichkeit versehen, ein eigenes Team zu erstellen. Spieler können ihre Meisterschaftsfahrzeuge mit ihren eigenen Farben versehen, um die 52 offiziellen Teams der Saison 2021 zu ergänzen und so mit ihrem ganz eigenen, individuellen Team anzutreten.Um das Spielerlebnis kontinuierlich zu erweitern, wird das Spiel auch in den Monaten nach dem Launch mehrere kostenlose Updates erhalten, die insbesondere neue Autos sowie neue Geburtstags-Events, regelmäßige Updates des Co-Driver-Modus, neue Aufkleber im Lackierungs-Editor und schließlich einen neuen Online-Multiplayer-Meisterschaftsmodus bringen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer