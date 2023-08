Gord: Alles rund um den heutigen Release, das Gameplay, die Story und mehr

Gord: Release, Story, Gameplay & mehr – Das müsst ihr zum Strategiespiel der The Witcher-Macher wissen

Nach langer Wartezeit: Heute feiert Gord endlich seinen Release





Gord launches tomorrow!



Prepare to take command of the Tribe of the Dawn, and lead them through this harsh land.



— Gord (@GordTheGame) August 16, 2023

Alle Plattformen, auf denen ihr Gord zocken könnt

Story und Setting: Worum geht es eigentlich?

Gameplay-Features von Gord

Packendes Dark-Fantasy-Abenteuer: Ihr führt das Volk des Stammes der Morgenröte und wagt euch in einer geschichtsträchtigen Dark Fantasy-Strategiekampagne immer tiefer in die verbotenen Länder vor.

Ihr führt das Volk des Stammes der Morgenröte und wagt euch in einer geschichtsträchtigen Dark Fantasy-Strategiekampagne immer tiefer in die verbotenen Länder vor. Bauen und Erobern: Aus einer anfänglich noch sehr bescheidenen Siedlung könnt ihr mit der Zeit eine beeindruckende Festung entstehen lassen, deren Bürger ihr vor feindlichen Eindringlingen, furchteinflößenden Monstern und mysteriösen Mächten, die in den umliegenden Wäldern nur so auf euch lauern, beschützen müsst.

Aus einer anfänglich noch sehr bescheidenen Siedlung könnt ihr mit der Zeit eine beeindruckende Festung entstehen lassen, deren Bürger ihr vor feindlichen Eindringlingen, furchteinflößenden Monstern und mysteriösen Mächten, die in den umliegenden Wäldern nur so auf euch lauern, beschützen müsst. Spannendes System für geistige Gesundheit: Die Gefahren, die Gord bietet, schlummern allerdings nicht nur hinter dem dichten Blattwerk der Wälder. Stattdessen solltet ihr stets eure Dorfbewohner im Auge behalten, die von Krankheit über Hunger bis hin zum Tod ihrer Verwandten und Freunde gepeinigt werden – mit verheerenden Auswirkungen auf ihr mentales Wohlbefinden.

Die Gefahren, die Gord bietet, schlummern allerdings nicht nur hinter dem dichten Blattwerk der Wälder. Stattdessen solltet ihr stets eure Dorfbewohner im Auge behalten, die von Krankheit über Hunger bis hin zum Tod ihrer Verwandten und Freunde gepeinigt werden – mit verheerenden Auswirkungen auf ihr mentales Wohlbefinden. Quests von Hand gemacht: Mit einer Vielzahl von spannenden Aufgaben und Zufallsbegegnungen, die euch in Gord erwarten, soll für stete Abwechslung und Spannung gesorgt sein. So werdet ihr tief in die Wildnis entführt, um legendären Kreaturen hinterherzujagen, uralte Geheimnisse zu lüften und widerspenstigen Monstern ein für alle Mal den Garaus zu machen – was zumindest etwas an The Witcher 3: Wild Hunt erinnern dürfte.

Mit einer Vielzahl von spannenden Aufgaben und Zufallsbegegnungen, die euch in Gord erwarten, soll für stete Abwechslung und Spannung gesorgt sein. So werdet ihr tief in die Wildnis entführt, um legendären Kreaturen hinterherzujagen, uralte Geheimnisse zu lüften und widerspenstigen Monstern ein für alle Mal den Garaus zu machen – was zumindest etwas an The Witcher 3: Wild Hunt erinnern dürfte. Imposante Beschwörungen: Im Laufe des Spiels schaltet ihr ein immer größer werdendes Arsenal an offensiven wie defensiven Zaubern frei, die eure Schlachten zu euren Gunsten entscheiden sollen. Dabei wurde besonders auf einzigartige Animationen Wert gelegt.

Im Laufe des Spiels schaltet ihr ein immer größer werdendes Arsenal an offensiven wie defensiven Zaubern frei, die eure Schlachten zu euren Gunsten entscheiden sollen. Dabei wurde besonders auf einzigartige Animationen Wert gelegt. Benutzerdefinierter Szenario-Modus mit prozedural generierten Leveln: Besonders cool für alle, die über den Rand des Spieles, welches euch die Entwickler von Gord vorsetzen, hinausschauen und ihr eigenes Ding machen wollen. So wird euch eine schier endlose Vielfalt an Herausforderungen, die ihr in euren eigenen Szenarien erleben könnt, geboten. Ihr könnt den Spielverlauf anpassen, indem ihr euer Hauptziel, die Startgruppe, die Levelgröße, die Anzahl der verfügbaren Ressourcen sowie die Gegnertypen und sogar die Intensität des Wetters frei bestimmen könnt.

Gord vorbestellen: Welche Boni gibt es?





@GordTheGame is coming August 17th! Pre-order now to receive additional content at launch:



— GOG.COM (@GOGcom) July 28, 2023

Miterwartet uns bereits heute der Release eines spannenden Singleplayer-Abenteuers im Gewand eines strategischen Aufbauspiels, das vom Team derStudios entwickelt wurde. Mit dabei: Ex-CD Projekt Red-Produzent und Covenant-Gründer, der maßgeblich am Erfolgs-Hitbeteiligt war.Da Gord schon am heutigen Tage seine Veröffentlichung feiert, kann es nicht schaden, euch den vielversprechenden Titel noch einmal etwas näherzubringen. Im Folgenden findet ihr alle wichtigen Informationen rund um den, das, dasund diedie ihr abgreifen könnt, wenn ihr euch schon im Vorfeld für den Kauf entschieden haben solltet.in einemeintauchen. Dieses wurde von dender ehemaligen The Witcher-Entwickler, darunter Stan Just, und jenen der-Macher geprägt und soll stark von derinspiriert sein:Der zunächst merkwürdig klingendekommt dabei nicht von Ungefähr: Ein sogenannter Gord ist ein, wie er vor allem in den östlichen Teilen Europas zu Zeiten des Mittelalters errichtet wurde, um Siedlungen vor feindlichen Angriffen und Störenfrieden zu schützen. Und genau darum soll es auch im gleichnamigen Spiel gehen, doch dazu später mehr.Pünktlich zum Release wollen wir uns den Titel noch einmal etwas genauer ansehen und euch alles, was ihr rund um die Story und das Setting oder das Gameplay von Gord wissen solltet, selbstverständlich nicht vorenthalten .Ursprünglich war der Release von Gord bereits für die zweite Hälfte des vergangenen Jahres geplant, daraus wurde bekanntermaßen jedoch nichts. Stattdessen ist es nun am heutigen Donnerstag, denendlich so weit und wir freuen uns darauf, Gord in den Strategie- und Survival-Spielebibliotheken der Welt begrüßen zu dürfen. Laut der offiziellen Shop-Seite auf Steam erfolgt die Freischaltung des Titels gegendeutscher Zeit.So könnt ihr also noch heute mit dem Bau und der Verteidigung eurer Siedlung und eures Schutzwalls beginnen. Doch zunächst führen wir euch noch etwas in die Story des Spiels ein, nachdem wir euch verraten haben, auf welchen Plattformen Gord eigentlich erscheint.Obwohl wir bei einem strategischen Aufbauspiel, wie es Gord in vielerlei Hinsicht ist, vermutlich in erster Linie an einenals präferierte Plattform denken, erscheint der Titel auch auf denGeneration:Es bleibt zumindest vorerst abzuwarten, wie geschickt den Entwicklern die Umsetzung auf der Xbox Series X|S und der PS5 gelungen ist. Da es sich um einen reinen Singleplayer-Titel handelt, istselbstredend ausgeschlossen, allerdings bleibt die Frage danach, ob es eine Möglichkeit gibt, eure Spielständezu laden, bestehen.Da es sich bei Gord um ganz grundlegend um ein Strategiespiel mit Survival- und Horror-Elementen handeln soll, ist das Setting entsprechend düster gewählt. So werdet ihr zunächst in eine Dark Fantasy-Welt, die vongeplagt wird, geworfen.Angelehnt ist das Ganze an die, über die ihr euch im Rahmen einer ganzen Reihe an YouTube-Videos, die die Entwickler von Gord euch auf ihrem Kanal zur Verfügung stellen, noch weiter informieren könnt. Doch natürlich erfahrt ihr auch im Laufe des Spiels mehr über seine. Als besonders cooles Story-Element findet ihr hier immer mal wieder aus der „“, also der Geschichte des Gord-Universums, herausgerissene Seiten, die euch Einsichten zum Ursprung der Götter, alten Gruppen und Fraktionen sowie den mystischen Flüsterern gewähren.Eurein Gord ist es, die Menschen destief in die verbotenen Länder zu führen und diese zu vereinen. Ihr formt die Persönlichkeit eurer Stammesmitglieder über, während ihr stets für derensorgen müsst. So entscheidet ihr über daseiner ganzen Gemeinschaft und seid dafür verantwortlich, daseures Volkes in der nicht gerade freundlichen Welt von Gord zu sichern.Bei Gord handelt es sich, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, um einen spannenden Genre-Mix aus Städtebau-Simulation und strategischem Survival-Spiel, welches bewährte Elemente aus populären Titeln wie The Witcher, Frostpunk oder auch Rimworld miteinander zu vereinen versucht. Wie das Ganze aussehen soll, zeigen uns die Macher vorab mit einem ganzen 16 Minuten langen Gameplay-Ausschnitt, den sie sogar mit eigenen Anmerkungen kommentieren:Dabei bleiben sich die Entwickler, die hinter dem Titel stehen, in einem wichtigen Punkt treu: Der Fokus liegt auf einem reinen Singleplayer-Abenteuer, von einem Multiplayer-Modus fehlt bislang jede Spur. Darauf, was ihr von Gords Gameplay erwarten dürft, geben wir euch hier einen kleinen Ausblick:Seit einiger Zeit konttet ihr Gord natürlich auch schon. Sowohl auf Valves beliebter Spieleplattform, aber auch beihattet ihr dazu die Möglichkeit und wie so oft erwarten euch einige, die ihr im Rahmen der Vorbestellung zum Release freischaltet.Aber auch, wenn ihr den Titel beispielsweise über denvorab erworben habt, müsst ihr auf die Boni nicht verzichten. Dabei handelt es sich zum einen um dasIhr verteidigt euren Gord gegen immer stärker werdende Wellen aus Feindesscharen, die es zurückzuschlagen gilt. Auf der anderen Seite gibt es denzum Spiel sowie daszu ergattern. Jene Inhalte sollen aber auch in der Deluxe Edition von Gord vorhanden sein.Letztes aktuelles Video: Trailer