Holomento: Von Zelda und Terranigma inspiriertes Action-Rollenspiel erfolgreich via Kickstarter finanziert

Am 17. März 2021 hatte US-Entwickler Sean Weech eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines von The Legend of Zelda und Terranigma inspirierten Action-Rollenspiels Holomento für PC lanciert. Drei Tage vor dem Ende der Kampagne wurde der Zielbetrag von 30.000 Dollar (25.087 Euro) erreicht. Insgesamt haben bis dato 526 Unterstützer 30.378 Dollar (25.403 Euro) zugesagt. Sollten bis zum 16. April noch 40.000 Dollar zusammenkommen, wird es zudem eine PlayStation-Adaption geben.Laut Roadmap soll Holomento im Sommer 2021 in den Early Access für PC starten und Anfang 2022 als Vollversion erscheinen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Als Publishing-Partner ist Deck13 (Spotlight) an Bord. Holomento wird als Open-World-Rollenspiel mit prozedural generierten Dungeons, Roguelite-Elementen und Permadeath-Funktion beschrieben, in dem man versucht, das zerstörtes Königreich Eventide Hollow wiederaufzubauen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer