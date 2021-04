Oxenfree 2: Lost Signals: Für PC und Switch angekündigt

Screenshot - Oxenfree 2: Lost Signals (PC, Switch) Screenshot - Oxenfree 2: Lost Signals (PC, Switch) Screenshot - Oxenfree 2: Lost Signals (PC, Switch) Screenshot - Oxenfree 2: Lost Signals (PC, Switch) Screenshot - Oxenfree 2: Lost Signals (PC, Switch)

Bei der Nintendo-Indie-Präsentation ist Oxenfree 2: Lost Signals von Night School Studio und MWM Interactive offiziell angekündigt worden. Das Abenteuer soll im Laufe des Jahres für PC (Steam) und Switch erscheinen."Fünf Jahre nach den Vorfällen von Oxenfree kehrt Riley in ihre Heimatstadt Camena zurück, um mysteriöse Funksignale zu erforschen."Produktbeschreibung: "Oxenfree 2: Lost Signals ist ein Spiel mit starkem Story-Fokus, das von den Entscheidungen des Spielers beeinflusst wird. Es erzählt die Geschichte von Riley, einer Umweltforscherin, die in ihre Heimatstadt Camena zurückkehrt, um mysteriöse Radiosignale zu untersuchen, die die elektronischen Geräte der Stadt durcheinanderbringen. Dabei wird sie in geisterhafte Ereignisse verwickelt. Oxenfree 2: Lost Signals lockt Spieler mit einer spannenden und originellen Story, bei der sie immer tiefer in übernatürliche Geheimnisse eintauchen. Das Markenzeichen von Night School Studio, ihr hauseigenes, natürliches Dialogsystem, ist auch wieder mit dabei und erlaubt es Spielern, das eigene Spielerlebnis auf persönliche und tiefgründige Weise zu prägen. "Sean Krankel, Co-Founder und Studio Director von Night School Studio: "Oxenfree ist für uns etwas so Besonderes und es war ein unglaubliches Erlebnis für uns, wieder in diese Welt zurückzukehren. Wir sind ganz versessen darauf, ehemalige Spieler willkommen zu heißen und Neueinsteiger dazu einzuladen, mit ganz neuen Charakteren in ein Abenteuer aufzubrechen, das genauso seltsam, von Herzen kommend und persönlich ist, wie das Original."Letztes aktuelles Video: Ankündigung