Aerial Knight's Never Yield: Switch-Demo und Starttermin des 3D-Rennens durch Detroit

Am 19. Mai 2021 wollen Aerial_Knight und Headup Games den 3D-Runner Never Yield für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den auch im Rahmen von Nintendos Indie-World-Präsentation näher vorgestellten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Im eShop steht außerdem eine kostenlose Demo zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Der 3D-Runner spielt in einem futuristischen Detroit im Stile Tokios. Er handelt von Wally, dessen Enthüllung seine Stadt für immer verändern kann. Erkunde eine Spielwelt mit einem grandiosen Soundtrack eines Künstlers aus Detroit. Schlüpfe in die Rolle von Wally, ein geheimnisvoller Charakter, der zurückgeholt hat, was verloren war. Hoffentlich kannst du schneller rennen als deine Feinde. Bring die Wahrheit ans Licht und enthülle ihr Geheimnis.Aerial_Knight's Never Yield ist ein 3D-Side-Scroller und vom Spiel her ähnlich wie klassische Endless-Runner. Das Spiel bietet eine interessante Geschichte, die Spieler ständig in Bewegung hält. Renne, springe, rutsche und schnelle nach vorn, um mit krassen akrobatischen Kombinationen den vor dir liegenden Herausforderungen auszuweichen. Aerial_Knight's Never Yield ist für Spieler gedacht, die Speedrun-Spiele lieben. Doch auch Gelegenheitsspieler kommen bei diesem Spiel auf ihre Kosten.Der Soundtrack von Aerial_Knight's Never Yield stammt aus der Feder von 'Danime-Sama', einem Musiker aus Detroit, der Vocals von Künstlern aus der ganzen Welt verwendet. Dieses Projekt war ürsprünglich mein eigenes privates Hobbyprojekt. Ich wollte damit etwas Vertrautes und doch Neues für die aktuelle Gamer-Generation schaffen. Gleichzeitig möchte ich Aspekte einer Kultur hervorheben, die normalerweise wenig Beachtung findet. Ich hoffe sehr, dass euch das Spiel gefällt, sobald es draußen ist, und ihr mich beim Entwickeln neuer, interessanter Spiele begleitet."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer