Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden: Erweiterung veröffentlicht; Zugangsprobleme bei Season-Pass-Besitzern

We are aware of the issues Season Pass holders are experiencing with access to the Wrath of the Druids DLC and are currently investigating.



Our apologies for the delay and any inconvenience caused. We will update you on this issue as soon as possible. #AssassinsCreedValhalla



— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) May 13, 2021

"Mit königlichen Aufträgen können Ressourcen aufgestockt werden

Eroberung von Ringbefestigungen und das Gründen von Allianzen verschafft Handelsrouten, um den Reichtum Dublins zu vergrößern und die Stadt als Handelshauptsitz zu entwickeln

Handeln von seltenen Ressourcen und exotischen Belohnungen mit Übersee-Nationen trägt zur Entwicklung Dublins bei

Ein brandneuer Waffentyp kann gemeistert werden: die Sichel, eine schnelle und tödliche Klinge, die doppelt geführt werden kann

Neue Fähigkeiten und Fertigkeiten wie der Wikingergruß, der Rauchbombenpfeil, die Beschwörung des irischen Hundes, sowie die Sichel-Kombo

Kämpfe gegen neue mächtige Gegner, darunter die Kinder der Danu, ein mysteriöser Druidenkult, neue Drengr, irische Fraktionen und Fabelwesen

Eine Vielzahl neuer Ausrüstungsgegenstände und Waffen sowie weitere Anpassungsmöglichkeiten für Eivors Langschiff, Reittier, Raben, Tattoos, Haare und Siedlungsdekorationen."

Ubisoft hat Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden veröffentlicht. Die erste große Erweiterung gehört zum Season Pass, der in der Gold-, Ultimate- und Collectors-Edition von Assassin's Creed Valhalla enthalten ist - wobei Ubisoft auf Twitter meldet, dass es Probleme bei der Freischaltung der Erweiterung bei Season-Pass-Besitzern geben würde. Sie würden aber an dem Problem arbeiten, heißt es. Ansonsten kann man die separate Version der Erweiterung für 24,99 Euro kaufen.Um die Erweiterung spielen zu können, muss der Handlungsbogen des Hauptspiels nicht abgeschlossen sein. Zorn der Druiden ist spielbar, sobald England erreicht und eines der ersten Hauptmissionen abgeschlossen wurde - entweder Grantegridgescire oder Ledecestrescire. Beide werden nach der Ankunft aus Norwegen freigeschaltet. In Zorn der Druiden reist Eivor zu neuen Abenteuern nach Irland und soll das Geheimnisse des uralten Druidenkults (Kinder der Danu) lüften. Unser Test befindet sich in Arbeit."Die Geschichte beginnt mit dem verschollenen Cousin Barid, der Eivor nach Irland beruft. Schon bald wird Eivor vom Großkönig von Irland, Flann Sinna, auf eine gefahrvolle Reise geschickt, um die kriegführenden Fraktionen Irlands zu vereinen. Spieler:innen erkunden mit Eivor das faszinierende, aber auch gefährliche keltische Reich, darunter drei Provinzen und die Stadt Dublin. Zudem bietet die Erweiterung berühmte historische Wahrzeichen Irlands, wie den Giant's Causeway, Tara Hill, Black Pig's Dyke, Ben Bulben und viele mehr", schreibt Ubisoft.Weitere Features und Neuerungen:Zorn der Druiden wurde hauptsächlich von Ubisoft Bordeaux entwickelt.Letztes aktuelles Video: Trailer