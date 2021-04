The House of the Dead: Remake: Neuauflage des Lightgun-Shooters für Switch angekündigt

Bekämpfe Horden monströser Untoter in einem rasanten Rail-Shooter.

Ein Spiel, das seinem ursprünglichen Gameplay treu bleibt.

Ein bekannter Arcade-Klassiker mit moderner Grafik und Steuerung.

Mehrere Enden.

Screenshot - The House of the Dead: Remake (Switch) Screenshot - The House of the Dead: Remake (Switch) Screenshot - The House of the Dead: Remake (Switch) Screenshot - The House of the Dead: Remake (Switch) Screenshot - The House of the Dead: Remake (Switch)

MegaPixel Studio ( Panzer Dragoon: Remake ) und Forever Entertainment haben eine Neuauflage des Lightgun-Shooters The House of the Dead angekündigt, die 2021 für Nintendo Switch erscheinen soll. Im eShop kann man die schlicht The House of the Dead: Remake getaufte Rückkehr der Toten bereits auf die Wunschliste setzen.Die Neuauflage war auch Teil von Nintendos Indie-World-Präsentation, wo sie folgendermaßen beschrieben wurde: "Der klassische Arcade-Rail-Shooter ist zurück - komplett überarbeitet und mit spannenden spielerischen Neuerungen! In dem Multiplayer-Titel schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle zweier Regierungsbeamter, die nach vermissten Personen suchen, nur um dabei auf ganze Horden untoter Monstrositäten zu stoßen. The House of the Dead: Remake erwacht noch in diesem Jahr zum Leben auf Nintendo Switch."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer