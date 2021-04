The House of the Dead: Remake: Möglicherweise Umsetzungen für weitere Plattformen geplant

Offiziell angekündigt ist das Remake des kultigen Lightgun-Shooters The House Of The Dead bisher nur für Switch. Aus einem aktuellen Geschäftsbericht des Publishers Forever Entertainment geht laut PlayStation Universe allerdings hervor, dass man wohl auch weitere Plattformen für die Zombie-Ballerei ins Auge fassen möchte.Dort ist davon die Rede, dass die Neuauflage des Klassikers neben Switch auch für PS4, PS5, Stadia, PC und Xbox One veröffentlicht werden soll. Während PS4 und PS5 dank der Move-Controller ein vergleichbares Pendant zu den Joy-Cons der Switch vorweisen können, die bereits auf der PS3 in Lightgun-Shootern wie Dead Space Extraction Resident Evil: The Umbrella Chronicles oder Time Crisis 4 zum Einsatz kamen, fehlt den anderen gelisteten Plattformen ein derartiger Bewegungs-Controller, der sich als potenzieller Ersatz für die klassische Lichtpistole eignen würde.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer