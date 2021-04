Hindsight: Narratives Abenteuer erscheint 2021 über Annapurna Interactive

Screenshot - Hindsight (PC, Switch) Screenshot - Hindsight (PC, Switch) Screenshot - Hindsight (PC, Switch) Screenshot - Hindsight (PC, Switch) Screenshot - Hindsight (PC, Switch) Screenshot - Hindsight (PC, Switch)

Joel McDonald hat sein narratives Erkundungsabenteuer Hindsight für PC und Switch angekündigt. Den Vertrieb übernimmt Annapurna Interactive. Die Handlung dreht sich um eine alte Frau, die mit Hilfe von persönlichen Objekten einen intensiven Blick in ihre längst vergessenen Erinnerungen und Entscheidungen aus der Vergangenheit werfen kann.In der Spielbeschreibung bei Steam heißt es:"Hindsight ist ein narratives Erkundungsspiel vom Schöpfer von Prune, das das gesamte Leben einer Frau von der Geburt bis zum heutigen Tag umspannt, während sie versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Kehre zurück in das Haus ihrer Kindheit, durchforste persönliche Dinge und tritt durch Fenster in Erinnerungen ein, die in der Zeit eingefroren sind.Hindsight fordert dich auf, langsamer zu werden und auf die kleinen Dinge zu achten, die zurückgelassen wurden. Setze diese Gegenstände zusammen und verändere deinen Blickwinkel, bis du genau die richtige Perspektive findest, die dich tiefer in die Vergangenheit zieht.Längst vergessene Erinnerungen und Träume greifen fließend ineinander. Verweile so lange, wie du möchtest, aber früher oder später musst du in die Gegenwart zurückkehren.Was wirst du mitnehmen? Und was lässt du zurück?"Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer