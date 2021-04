Beasts of Maravilla Island: Fotografische Naturerkundung startet im Juni

Explore Maravilla Island's magical jungles to discover extraordinary creatures, learn their behaviors, and photograph their majesty! 📸 Coming soon in June 2021 for Switch, PC, Xbox, and PS4.



Mit Beasts of Maravilla Island hat Entwickler Banana Bird Studios ein 3D-Abenteuer in Arbeit, in dem angehende Fotografen die wundersame Natur der Insel Maravilla erkunden. Dort gibt es laut Nintendos gestriger Indie-World-Präsentation außergewöhnliche Kreaturen zu entdecken, deren Verhalten erforscht werden muss.Außerdem soll man sie als Fotograf natürlich "in ihrer ganzen majestätischen Pracht ablichten". Die Fotosafari in Beasts of Maravilla Island startet laut offiziellem Twitter-Auftritt im Juni auf Nintendo Switch, PC, PS4 und "Xbox". Mit Letzterem ist laut offizieller Website die Xbox One gemeint.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer