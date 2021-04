Labyrinth City: Pierre the Maze Detective: Wuseliges Suchspiel-Abenteuer angekündigt

In Labyrinth City: Pierre the Maze Detective vom Entwicklerstudio Darjeeling begibt man sich auf die Suche nach einem mächtigen Artefakt: Die auf Nintendos gestriger Indie-World-Präsentation vorgestellte Videospiel-Adaption der gleichnamigen Kinderbuchserie führt durch Labyrinthe voller kleiner Details. Ein Download-Release für Switch ist im Frühjahr 2021 geplant.Auf der offiziellen Website von Publisher Pixmain wird erwähnt, dass die übrigen Versionen für PC, iOS und Mac ebenfalls "bald" erscheinen sollen."Die Spieler:innen interagieren mit mehr als 500 Gegenständen oder Figuren und durchstreifen wunderschöne Szenerien mit dem Ziel, mehr als 100 versteckte Objekte zu finden. Der Eingang zu Labyrinth City: Pierre the Maze Detective öffnet sich diesen Frühling auf Nintendo Switch.Das preisgekrönte Studio hinter Homo Machina (2018) und Californium (2016) präsentiert Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, ein weiteres einzigartiges Puzzle-Spiel. Im unterhaltsamen, wunderschönen Spiel Labyrinth City: Pierre the Maze Detective entdeckst du das visuell atemberaubende Universum von IC4DESIGN. Als Detektiv Pierre musst du verschiedene Rätsel lösen, um den magischen Stein, der vom fiesen Mr. X gestohlen wurde, zurückzuerlangen. Auf eurem Weg wirst du reizende und witzige Charaktere kennenlernen, durch Kunstwerke reisen und eine Welt entdecken, die zuvor nur in Papierform existierte!Das Opera City Museum wurde zum Schauplatz eines furchtbaren Verbrechens! Pierres Erzfeind, Mr. X., hat den Labyrinthstein gestohlen - ein magisches Artefakt, das alles um ihn herum in ein Labyrinth verwandelt. Im Auftrag des Opera City Museums beginnt für Pierre ein neues Abenteuer, das ihn vom Museum zu den unterschiedlichsten Orten führt, von den Straßen der Stadt bis zu einem Luftschloss, einem Spukhaus und mehr. Pierre hat keine Zeit zu verlieren, sonst wird die gesamte Welt in ein Labyrinth verwandelt!Erkunde farbenfrohe, detailreiche Welten voller Leben, die auf der erfolgreichen Buchreihe „Pierre The Maze Detective“ von IC4DESIGN basieren.Finde mehr als 100 versteckte Gegenstände und einzigartige Trophäen, anregende Rätsel und Minispiele, die deine grauen Zellen in Schwung bringen.Erlebe über 500 Interaktionsmöglichkeiten mit Charakteren, Gegenständen und Hintergrundelementen.Eigener Soundtrack.Jede Szene basiert auf einer doppelseitigen Illustration aus der ursprünglichen Buchreihe. Alle Level sind durch eine Handlung verbunden, die deinen inneren Detektiv fordern wird."