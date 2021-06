Labyrinth City: Pierre the Maze Detective: Die Jagd auf Mr. X hat begonnen

Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC) Screenshot - Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (PC)

Am 22. Juni 2021 haben Darjeeling und Pixmain das Krimi-Rätselspiel Labyrinth City: Pierre the Maze Detective für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 8. Juli ein Launch-Rabatt von 17 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,95 Euro statt 11,99 Euro). Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll am 15. Juli, Adaptionen für iOS und Android im Lauf des Sommers folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Basierend auf den 'Pierre der Irrgarten Detektiv'-Büchern des japanischen Künstlers Hirofumi Kamigaki und des Illustrationsstudios IC4DESIGN, versetzt das Spiel Spielerinnen und Spieler in die Rolle des jungen Detektivs Pierre, der den hinterlistigen Mr. X verfolgt. Die beeindruckenden, handgemalten Umgebungen stecken voller interessanter Charaktere und Geheimnisse, die das Spiel für alle Altersklassen zu einem Fest machen.'Wo ist er? Dort! Schnell, ihm nach!' die detaillierten Umgebungen aus der Feder des Künstlers Hirofumi Kamigaki bilden die Szenerie für eine lange Jagd, bei der es mindestens genauso darauf ankommt, die Umgebung zu genießen, wie die Beute zu fangen. Der magische Labyrinth-Stein wurde von Mr. X aus dem Museum von Opera-City gestohlen und der junge Protagonist Pierre nimmt sich der Wiederbeschaffung an. Jeder Irrgarten auf Pierres Weg steckt voller Geheimnisse, Minispiele und spaßiger Interaktionen mit der Umgebung und den quirligen Bewohnern der Stadt.Das Spiel speist sich aus der Bewunderung des Darjeeling-Teams für die international erfolgreiche Buchvorlage und hat bereits Auszeichnungen wie den IndieCade 2020 Visual Design Award und den Game Connection Asia 2020 Best Quality of Art Award erhalten."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer