Carly and the Reaperman: Asynchrones Koop-Abenteuer für Oculus Quest und Monitor-Spieler erschienen

In den Tiefen der Unterwelt besuchen Carly und der Reaperman (der Sensenmann) die Welt der Geister, die diesen Ort bewohnen. Man meistert die Plattform-Parcours, löst Rätsel und kämpft sich durch über 50 Levels, die insgesamt ungefähr zehn Stunden in Anspruch nehmen sollen.Im asymmetrischen Spiel sammelt und trägt der riesige Reaperman (Sensenmann) Plattformen, auf denen das kleine Mädchen Carly herumspringt. Der VR-Nutzer darf entweder beide Charaktere selbst steuern oder er holt sich einen Freund zum gemeinsamen Spiel hinzu. Leicht soll es in beiden Fällen nicht werden, der Unterwelt zu entkommen.Der Titel ist Teil von Resolution Games' Publishing-Initiative mit Titeln anderer Studios, um die VR-Adoptionsrate anzuschieben. CEO Tommy Palm erklärt in der Ankündigung, dass dem Hersteller ein Mangel an Koop-Titeln auf der Quest aufgefallen sei.Schnappt euch einen Freund und helft Carly bei ihrer Flucht aus der Unterwelt in diesem preisgekrönten Rätsel-Platformer-Abenteuer, das als Online-Koop-Spiel in VR entwickelt wurde. Schlüpft in die Rolle der kürzlich verstorbenen Carly und bahnt euch euren Weg durch unglaubliche Jump 'n' Run-Herausforderungen – oder ihr zieht euch die Kluft des Sensenmannes über und verändert in Echtzeit die Umgebung, damit Carly neue Orte erkunden und gefährliche Hindernisse umgehen kann, um das Unmögliche zu schaffen. Carly and the Reaperman ist ein einzigartiges VR-Koop-Erlebnis, das gleichermaßen Köpfchen und Muskeln erfordert, damit ihr euch gemeinsam einen Weg durch die heimtückischen Plattformen der Unterwelt bahnen könnt.""- Asymmetrischer Spielaufbau (alternative: Asymmetrisches Gameplay)- Single- und Local-Koop-Modus- Schalte Hüte frei und passe Gegenstände individuell an- Verfolge die Geschichte von Carly und dem Reaperman (Sensenmann) in der Unterwelt- Über 10 Stunden Spielspaß- Über 50 Level voller Plattform-Spaß"