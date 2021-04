Wasteland 3: The Battle of Steeltown: Erste narrative Erweiterung angekündigt

Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One) Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One) Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One) Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One) Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One) Screenshot - Wasteland 3: The Battle of Steeltown (PC, PS4, One)

Für Wasteland 3 ist die erste narrative Erweiterung "The Battle of Steeltown" von inXile Entertainment und Deep Silver angekündigt worden. Sie wird am 3. Juni 2021 auf PC und Konsolen zum digitalen Download verfügbar sein.Story: "Im Südwesten Colorados liegt der alles überragende Fabrikkomplex von Steeltown, in dem all die Technologien hergestellt werden, die Colorado am Laufen und den Patriarch an der Macht halten: Lastwagen, Rüstungen, Waffen und Roboter. Aber Lieferungen sind durcheinander geraten, verspätet oder fehlen völlig, und die Ranger, die mit der Untersuchung beauftragt wurden, finden den Industriekomplex im Chaos vor. Streikende Arbeiter, Banditenüberfälle … ganz zu schweigen davon, dass die Zugangstore fest verschlossen sind. Ohne Hilfe wird das Gebiet eine Revolte erleben und Steeltowns Anführerin - Abigail Markham - darunter begraben. Doch vielleicht ist das gar nicht so übel wie es scheint. Entscheiden müssen das jedoch am Ende die Spieler und ihr Team von Rangern selbst."Die Spieler können den Fabrikkomplex von Steeltown im Solo-Modus oder gemeinsam mit Freunden im Koop erkunden, neue Quests annehmen und sich einer Horde neuer Roboter-Feinde stellen."Der taktische Kampf wurde um neue Mechaniken erweitert - verheerende Angriffsanimationen, stapelnde Statuseffekte, Elementarschilde, Telegraphenangriffe und nicht tödliche Waffe -, die den Kämpfen eine neue Dimension verleihen und es den Spielern ermöglichen, Gefechte in Steeltown auf ganz neue Weise bestreiten. Diese neuen Elemente werden zusammen mit neuen Waffen, Rüstungen und Begegnungen auch in das Basisspiel erweitert, was Wasteland 3 zu einer völlig neuen Erfahrung macht. Je nachdem, wie weit die Spieler bereits fortgeschritten sind, den Kampf und die Ausrüstung wann skalieren wird Betreten von Steeltown, um Level-gemäße Herausforderungen zu gewährleisten", heißt es weiter.