F1 2021: Features-Trailer gibt weitere Einblicke in das Rennspiel

Mit einem Features-Trailer hat Codemasters weitere Einblicke in die diesjährige Edition des offiziellen Spiels zur Formel Eins gewährt. F1 2021 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) bietet mit "Breaking Point" bekanntlich einen vollwertigen Story-Modus, in dem man einen Fahrer bei seiner Karriere von der Formel 2 bis in die Königsklasse begleitet, in der sich auch ein gewisser Rüpel namens Devon Butler immer wieder in den Weg stellt.Im Modus My Team, in dem man auch ein eigenes Formel-Eins-Team aufbauen und managen kann, soll die Statistiken der realen F1-Fahrer im Laufe der Saison aktualisiert werden, während man gleichzeitig bei Echtzeitsaison-Start sogar mit einer realen Tabelle in die Saison einsteigen darf, wie sie zum jeweiligen Zeitpunk in der echten Meisterschaft ausgesehen hat.Eines der häufig gewünschten Features wird in F1 2021 ebenfalls umgesetzt: Man darf eine komplette Karriere zusammen mit einem anderen Mitspieler in Angriff nehmen - sei es kooperativ im gleichen Team oder gegeneinander in verschiedenen Rennställen. Rennen am geteilten Bildschirm sollen ebenfalls wieder möglich sein."F1 2021 ist eine Tour de Force, die Rennsportfans aller Couleur etwas zu bieten hat", so Lee Mather, Franchise Game Director bei Codemasters. "Der Features-Trailer vermittelt einen Einblick von den spannenden Neuerungen, die unsere Spieler erwarten. Egal, ob sie in Braking Point ihre eigene F1-Geschichte schreiben oder mit und gegen Freunde antreten wollen, ist F1 2021 das ultimative Rennerlebnis der nächsten Generation."F1 2021 erscheint am 16. Juli für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Erste Eindrücke gibt in in unserer Vorschau. Letztes aktuelles Video: Dont Miss The Breaking Point