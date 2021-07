F1 2021: Rennspiel präsentiert sich im Launch-Trailer

EA Sports und Codemasters haben den Launch-Trailer zu F1 2021 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Das Rennspiel erscheint offiziell am 16. Juli 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Käufer der digitalen Deluxe Edition dürfen dagegen schon ab dem 13. Juli ins Cockpit steigen.Zu den großen Neuerungen in diesem Jahr gehören der Story-Modus "Breaking Point", das Einfließen realer Saisondaten in die Statistiken und die Möglichkeit, die Karriere gemeinsam mit einem weiteren Mitspieler in Angriff zu nehmen - entweder als Teamkollegen oder in rivalisierenden Rennställen. Neben den Fahrern der F2 2021 will man später auch noch die drei zusätzlichen Strecken Portimão, Imola und Jeddah in Form von kostenlosen Updates nachreichen.Unser Test zu F1 2021 befindet sich bereits in Arbeit und wird gegen Ende der Woche erscheinen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer