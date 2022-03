F1 2021: Umfangreiches Update 1.17 behebt u.a. Online-Probleme

Hier die vollständige Übersicht:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es Spielerinnen und Spielern nicht möglich war, das Rennen zu beginnen, wenn sie während der Schonfrist einer Qualifying-Session beigetreten sind.

Der Punkt für die schnellste Runde wird jetzt nicht mehr entfernt, nachdem in Ligen Ergebnisse bearbeitet wurden.

Grid-Strafen werden nun korrekt von Sessions in Ligen übernommen, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten abgeschlossen werden.

Die weiße Red Bull-Lackierung wurde als Anwendungsoption für das Auto des Spielenden hinzugefügt.

Das Verhalten der KI in Sessions wurde verbessert, wenn diese auf In-Laps fährt und sich schnellere Autos nähern.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sprachausgabe bei Siegen am Ende eines Rennens nicht abgespielt wurde.

Es wurde ein Kalibrierungsproblem mit den Fanatec-CSL-DD-Pedalen behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm für „F&E abgeschlossen“ oder „F&E fehlgeschlagen“ leer war.

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen.

Eine Reihe kleinerer Fehlerbehebungen.

Während Codemasters bereits fieberhaft an dem Rennspiel F1 2022 arbeitet, hat das Team ein weiteres Update für den Vorgänger veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den Patch auf Version 1.17, der einige Änderungen und Optimierungen mit sich bringt.