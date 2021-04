Godstrike: Die Kugelhölle öffnet ihre Pforten auf PC und Switch

Anpassbare Fähigkeiten ermöglichen den Spielern, ihren Spielstil zu optimieren

Gameplay mit Fokus auf den Wettkampf, sodass du deine Freunde herausfordern und Highscores übertreffen kannst

Mehrere Spielmodi, darunter auch Roguelite

Twitch-Kompatibilität ermöglicht Zuschauern, das Spiel zu beeinflussen, um das Spielerlebnis zu verbessern und zu erneuern (PC)



Vollständige Gamepad- und Controller-Unterstützung (PC)



Am 15. April 2021 haben die spanischen Entwickler OverPowered Team und Publisher Freedom Games den Twin-Stick-Shooter Godstrike für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via eShop und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird noch bis zum 22. April ein Launch-Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Godstrike ist ein Bullet-Hell-Boss-Shooter in 3D, bei dem sich alles um Zeit dreht. Das bedeutet, dass du dich jedem Boss stellen und diesen besiegen musst, bevor die Zeit um ist! Zeit ist hier Geld und Leben zugleich, wenn du also Fähigkeiten kaufst oder Schaden erleidest, sinkt dadurch deine Kampfzeit. Pass also gut auf! Auf deinem Weg schaltest du über 40 einzigartige Fähigkeiten frei, indem du Bosse besiegst. Vor jedem Kampf kannst du deine ausgerüsteten Fähigkeiten anpassen, um deinen Spielstil zu optimieren und mächtige Kombos und Synergien zu nutzen.In Godstrike schlüpfst du in die Rolle von Talaal, der letzten der sieben Masken Gottes. Talaal findet in letzter Sekunde eine Trägerin, bevor sie gegen ihre Geschwister kämpfen muss, die es auf sie abgesehen haben, um die ihr innewohnende Macht an sich zu reißen. Die Trägerin wird in einen Kampf hineingezogen, der nicht ihr eigener ist, und steckt in einem Kreislauf gefangen, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Wenn du Hektik und große Herausforderungen liebst, kannst du noch eine Schippe drauflegen! Fordere andere Spieler heraus, die Spitze der Highscores zu erklimmen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer