Rain on Your Parade: Sieben Tage Regenwetter: Als schelmische Wolke anderen den Tag verderben

Ruiniere Menschen den Tag mit Regen, Donner, Blitzen, Windhosen und vielen weiteren Fähigkeiten.

Reise in über 50 Leveln um die Welt und verursache Chaos und Verwüstung auf Hochzeiten, in Städten, auf Bauernhöfen, Militärstützpunkten, Parkplätzen und vielem mehr.

Verleihe der schelmischen Wolke deinen ganz persönlichen Stil. Zeichne ein einzigartiges Gesicht und wähle die Kopfbedeckung aus, die sie tragen soll.

Ein fröhlicher und alberner Soundtrack, der den Charakter des Spiels widerspiegelt.

Am 15. April 2021 haben Unbound Creations ( Headliner: NoviNews ) ihren regnerischen "Schadefreude-Simulator" Rain on Your Parade: Sieben Tage Regenwetter für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews zu 95 Prozent positiv ausfallen und auch eine kostenlose Demo bereitsteht, Microsoft Store (inklusive Xbox Play Anywhere) und eShop werden zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,99 Euro bzw. 14,99 Euro gewährt. Außerdem ist der von den Machern mit Untitled Goose Game und Donut County verglichene Titel Teil des Xbox Game Pass (Ultimate).In der Spielbeschreibung heißt es: "Rain on Your Parade ist ein Slapstick-Comedyspiel, bei dem du eine schelmische Wolke spielst, die jedem den Tag verderben will. Spiele dich durch eine Vielzahl von Levels, während du neue Fähigkeiten und Mechaniken freischaltest, die immer lächerlicher werden.Reise durch die Welt und finde immer neue Wege, Chaos und Durcheinander zu stiften. Verwandle einen wunderbar trockenen und sonnigen Hochzeitstag in ein triefend nasses Desaster, entfessle heftige Gewitter über Städten, lass den Einkauf im Supermarkt zur Hölle werden, zerstöre die Ernte der Bauern, schleiche um Militärstützpunkte herum und lass Meteoriten auf Dinosaurier herabregnen! Ganz genau, nicht einmal die Dinosaurier werden verschont!Während du im Spiel voranschreitest, schaltest du immer neue und skurrilere Methoden frei, Chaos zu stiften. Treibe Menschen mit Blitz und Donner aus ihrem Versteck und setze Dinge in Brand, verwende Windhosen, um alles aufzusaugen, was sich dir in den Weg stellt, lass es Sprengstoff regnen, den du in die Luft jagen kannst, lass ganze Meteore niederprasseln und vieles mehr."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer